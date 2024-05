Madrid publica un listado de pisos turísticos legales en su plan para "ordenar" la actividad

El Ayuntamiento de Madrid publica este lunes un listado con las viviendas de uso turístico (VUT) legales que hay en la ciudad para que tanto turistas como ciudadanos sepan dónde se ubican. Así, hay 1.008 pisos turísticos con licencia en la capital, la mayoría en el distrito Centro, con 158 inmuebles (donde se concentra el 15,67% del total). Es una de las medidas que el Consistorio lleva a cabo en su plan de acción para ordenar este tipo de alojamientos, anunciado el pasado 25 de abril. Con esto se pretende "ofrecer más garantías y seguridad a los usuarios de esta opción de hospedaje".

Del millar de VUT que funcionan con licencia, 158 se localizan en el distrito Centro (15,67%), 138 en Tetuán (13,69%), 115 en Arganzuela (11,4%), 101 en Chamartín (10%), 79 en Salamanca (7,83%), 63 en Ciudad Lineal (6,25%), 56 en Carabanchel (5,55%), 52 en Chamberí (5,15%), 41 en Puente de Vallecas (4,06%), 36 en Retiro (3,57%), 35 en Fuencarral-El Pardo (3,47%), 34 en Latina (3,37%), 29 en Usera (2,87%), 22 en Moncloa-Aravaca (2,18%), 17 en Hortaleza (1,68%), 11 en Moratalaz (1,09%), 6 en San Blas-Canillejas (0,59%), 5 en Barajas (0,49%), 4 en Villaverde (0,39%), 3 en Vicálvaro (0,29%), y otras 3 en Villa de Vallecas (0,29%).

El plan de acción, elaborado por el Área de Urbanismo, contempla una batería de medidas para ordenar las viviendas de uso turístico. El delegado del área, Borja Carabante, mantiene que el Ayuntamiento, "tal y como se comprometió, publica la ubicación exacta de las 1.008 viviendas de uso turístico que tienen licencia urbanística en la ciudad de Madrid". Una medida más de ese paquete "para ordenar esta actividad turística".

El paquete de medidas del consistorio madrileño se introduce mientras se elabora la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, con el que quiere abordar esta cuestión tras el auge de los alojamientos vacacionales. De hecho, según datos del Ayuntamiento, desde 2017, las viviendas de uso turístico se han incrementado en la ciudad un 41%, con 5.564 nuevas, y ya hay 13.502 VUT. De ellas, solo 1.008 operan con licencia (un 7,4% del total). En el mismo periodo, se han creado 50 establecimientos turísticos: actualmente hay 320 hoteles, 473 en pensiones y hostales, 130 apartamentos turísticos, 14 hoteles-apartamentos y 260 establecimientos que engloban casas de huéspedes, hostels y albergues. Estos datos suponen que el 65% de las plazas turísticas creadas son viviendas de este tipo.

El nuevo texto, aseguran desde Urbanismo, se elaborará con el objetivo de incrementar la oferta de vivienda residencial en la zona centro, atrayendo nuevos vecinos; ordenar la oferta turística ofreciendo un turismo de calidad a los visitantes; mejorar la vida de los madrileños que se puedan ver afectados por las molestias que generan algunas VUT; y dotar de mayor seguridad a los turistas que opten por disfrutar de la ciudad en este tipo de alojamientos.

Y es que el problema principal se encuentra en el distrito Centro: el porcentaje de este tipo de inmuebles sobre el parque de viviendas en el centro de la ciudad es 8,5 veces superior al del resto de la ciudad... En toda la capital representan el 0,89% sobre el parque de viviendas mientras que en Centro alcanzan el 7,63%. Además, mientras que entre los años 2007 y 2023, la población censada en la ciudad de Madrid se ha incrementado un 4,86%, en 154.943 habitantes más; en el distrito Centro ha descendido en 1.610 personas, un 1,14%. Hay un turista alojado por cada dos residentes, mientras que en la almendra central hay uno por cada 9 vecinos.

Con el foco puesto en las viviendas de uso turístico ilegales, que son las que más abundan en la capital, el Ayuntamiento ha endurecido considerablemente las sanciones como un "efecto disuasorio". La primera es de 30.000 euros, la segunda de 60.000 y la tercera de 100.000, pudiendo llegar a acumular hasta 190.000 euros en sanciones porque, según Almeida, "no puede ser rentable tener una vivienda ilegal". Es uno de los ejes principales del plan de acción, además del aumento de los inspectores. Actualmente hay 75, tras el último incremento del gobierno municipal (un 15%), que se encargan de perseguir las viviendas de uso turístico que no son legales, es decir, que no tienen licencia.

Hasta ahora, el procedimiento que se seguía en caso de detección de funcionamiento irregular de una VUT es el que se rige por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo, que imponía multas coercitivas de 1.000, 2.000 y 3.000 euros. A partir de ahora, el Ayuntamiento actuará al amparo del artículo 204 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, que tipifica como infracción grave la implantación de uso incompatible con la ordenación urbanística y endurece las sanciones.

El problema es que muchos propietarios se saltan la normativa vigente y optan por, a pesar de no tener una licencia, alquilar sus propiedades. Es más, tan solo el poco más del 7% de los pisos en Madrid que siguen el modelo turístico son legales. Una cuestión que el Consistorio trata de abordar mediante la modificación del Plan General, que llegará en el primer semestre de 2025. El Ayuntamiento prevé aprobarlo inicialmente en septiembre en Junta de Gobierno para luego someterlo a información pública y, después, resolver las alegaciones que puedan presentar los ciudadanos.

Martínez-Almeida apuesta por la regulación y no por la prohibición de este tipo de alojamientos, mientras que los grupos municipales de la oposición siguen pidiendo la clausura de todas las VUT ilegales. El alcalde de Madrid trata de aunar la puesta en valor del turismo y el mantenimiento del modo de vida con la nueva normativa ante el "fracaso estrepitoso" de la normativa de Manuela Carmena, el Plan Especial de Regulación del Uso de Servicios Terciarios de Hospedaje, aprobado el 27 de marzo de 2019. Un plan que, para el Consistorio, "no logró evitar su proliferación" y "el impacto de su expansión descontrolada contribuye a acelerar la desertización del centro, genera problemas de convivencia con los vecinos, reduce la vivienda residencial y afecta al turismo".

El Servicio de Inspección y Disciplina recibió en 2023 un 51% más de denuncias que en 2022 que afectaba a viviendas y apartamentos de uso turístico: 686 frente a 454. Además, el Ayuntamiento realizó 4.093 inspecciones en VUT a lo largo del año pasado. Durante esos controles, detectaron 478 pisos sin licencia y lograron recuperar 243 para devolverlos a su uso residencial original.