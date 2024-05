La brecha de edad se ensancha: los mayores superan a los jóvenes en riqueza, dinero en el banco, renta y vivienda en propiedad

Desde hace años, las familias más jóvenes y las que ya están jubiladas o cerca de hacerlo recorren caminos opuestos en cuanto a su bienestar material. Los hogares de menor edad cada vez tienen más dificultades para acumular riqueza. Las secuelas de la crisis financiera han pegado un fuerte bocado a sus rentas, que no han parado de reducirse, cortándoles el acceso al gran tren de la riqueza en España: el ladrillo.

Al mismo tiempo, la generación de sus padres —ya retirados— ha disfrutado de carreras profesionales más estables y ha visto como las propiedades inmobiliarias que compraron o heredaron se han revalorizado drásticamente. Las consecuencias son una brecha entre generaciones que no para de crecer. Los hogares cuyos cabeza de familia tiene más de 65 años atesoran más riqueza, más dinero en el banco y generan más renta que sus homólogos menores de 35 años.

Esta es la foto fija que se ve cuando se observa cómo ha evolucionado el bienestar económico de las diferentes generaciones en los últimos 20 años. El retrato lo realiza el Banco de España a través de su Encuesta Financiera de las Familias (EFF), publicada el pasado lunes.

Las diferencias entre el nivel de renta y riqueza entre mayores y jóvenes se han acentuado en los últimos 20 años. Henar de Pedro

Una de las conclusiones más llamativas es la enorme brecha que se ha abierto entre la riqueza que atesoran los hogares cuyos cabezas de familia tienen más de 65 años y los de menos de 35 años. En 2022, el patrimonio que acumulaban las familias de mayor edad ascendía en promedio a 442.257 euros, casi seis veces más que las generaciones más jóvenes, que apenas cuentan con 77.500 euros de riqueza en promedio. De hecho, la mitad de las familias menores de 35 años tienen una riqueza acumulada que no supera los 20.000 euros.

Es lógico que las generaciones de mayor edad acumulen más riqueza: a lo largo de su vida han tenido más tiempo para generar ahorro que posteriormente han transformado en activos. Sin embargo, las diferencias se han ensanchado drásticamente en los últimos 20 años. En 2002, el patrimonio de las familias de más de 65 años apenas duplicaba el de los menores de 35.

¿Qué ha sucedido entre medias? Lo primero es una crisis financiera que ha empobrecido a toda una generación que se incorporó al mercado laboral en uno de los peores momentos de la historia reciente de España. En comparación con 2002, la renta de las familias más jóvenes es ahora un 20% más baja: de 41.711 euros de media se ha reducido a 33.930. Además, hay que tener en cuenta que en los precios del consumo eran en 2022 un 50% más elevados que veinte años atrás, por tanto, el poder adquisitivo de esos 42.000 euros en 2002 era mucho más alto.

Al mismo tiempo, los ingresos de las familias de más de 65 años son también más elevados ahora. En buena parte porque las personas que se están jubilando estos años han tenido carreras laborales más extensas y tienen derecho a cobrar pensiones más generosas. Además, los pensionistas capearon mejor la crisis financiera que los jóvenes. Las pensiones llegaron a estar congeladas, pero no se produjeron recortes y en los últimos años el Gobierno ha blindado su poder adquisitivo.

El 50% de los jóvenes tiene menos de 2.700 € en el banco

Esta evolución ha llevado a la paradoja de que la renta media de las familias de menos de 35 años (33.930 euros) sea ya muy similar a la de los mayores de 75 (30.959) y esté por debajo de la de las familias entre 65 y 74 años (42.317). Esta situación de ingresos se traslada, lógicamente, a la cuenta del banco. De media, los jóvenes guardan 14.000 euros en el banco, un 61% menos que los mayores de 65 años. Además, la mitad de las familias de menos de 35 años tiene 2.700 euros o menos en el banco.

La fuerte pérdida de rentas de los hogares jóvenes se ha solapado con unos precios de la vivienda que siguen subiendo y bancos mucho más exigentes a la hora de conceder hipotecas. Estos dos factores han dejado a muchos hogares jóvenes fuera del principal vehículo de generar riqueza del país, que es la vivienda en propiedad.

Las estadísticas son demoledoras. En 2002, dos de cada tres hogares en los que el cabeza de familia era menor de 35 años tenía vivienda en propiedad. Veinte años después, la proporción era de solo el 31,8%, mientras que los hogares de más de 65 años son propietarios de su vivienda en más del 83% de los casos. Actualmente, solo el 21% de los hogares jóvenes tiene algún tipo de deuda hipotecaria ligada a su vivienda principal.

"La acumulación de riqueza es un reflejo de cómo te ha ido a lo largo de tu vida, es lo que has podido ahorrar de tu renta", explica José Ignacio Conde-Ruiz, investigador en Fedea y autor del libro La juventud atracada, en conversación con 20minutos. Para este especialista, la solución al problema pasa por asignar más recursos públicos a los jóvenes, algo que no será barato. "Son necesarias medidas, es un problema de primer nivel que vamos a tener que afrontar. Hay que invertir recursos y priorizar el bienestar de los jóvenes", sostiene.

"Los jóvenes se están quedando atrás. No es solo un problema de acceso de vivienda. Si hubiera un mercado laboral estable o salarios altos no me preocuparía, pero no es así. Con la riqueza ocurre más de lo mismo, no hay apenas apoyo a la juventud, a la emancipación, tenencia de hijos...", agrega.

El cajón de sastre de las pensiones

Como ocurre con cualquier generalización, la mejor situación patrimonial de los más mayores se presta a matizaciones. Aunque los hogares de mayor edad acumulan más patrimonio y cada vez más renta, la situación de los jubilados es muy heterogénea. Hay un grupo importante con prestaciones elevadas, pero la mitad de las pensiones de jubilación no llegaban al salario mínimo en 2023.