Moncloa da por seguro un Gobierno de Illa y prevé retomar las mesas de diálogo con ERC y Junts cuando se despeje el marco electoral

Moncloa da por hecho que el candidato del PSC, Salvador Illa, liderará el próximo Gobierno de la Generalitat catalana, aunque no da detalles de la fórmula para hacerlo. Tras las elecciones del pasado domingo, en las que el PSC logró 42 escaños que le permiten alcanzar la mayoría absoluta con el apoyo de los comunes y ERC, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "va a haber Gobierno en Cataluña" y también una legislatura del Gobierno de España de al menos tres años más. Así resuelve las dos principales dudas tras las elecciones catalanas, dando por sentada la Presidencia de Illa y también la continuidad de los acuerdos legislativos con ERC y Junts en el Congreso de los Diputados. Fuentes del Ejecutivo precisan que aunque las negociaciones en Cataluña se desarrollarán con calma, son positivos con el desarrollo de estas negociaciones para que Illa sea presidente. En este sentido, ya tienen la vista puesta en retomar las mesas de diálogo con ERC y Junts que se suspendieron hasta después del ciclo electoral.

En estas reuniones bilaterales -ya sea entre Gobierno central y autonómico o entre partidos- se negocian asuntos de calado como el traspaso de los Rodalies, el plurilingüismo o la fiscalidad en Cataluña. Hasta el momento había tres mesas constituidas: la del Gobierno y la Generalitat (con ERC al frente), la del PSOE y Junts y la del PSOE y ERC. La idea del PSOE es mantener las tres aunque Illa esté al frente del Govern.

Con todo, desde Moncloa apuntan a que esperarán a que se clarifiquen las dudas internas en los partidos independentistas. "Tiene sentido despejar el marco electoral y los negociadores", apuntan desde Moncloa.

Precisamente, el liderazgo de ERC tras la salida de Pere Aragonès se ha comenzado a despejar este martes, después de que Oriol Junqueras se haya postulado para revalidarlo tras el batacazo de su partido en los comicios de este 12 de mayo. Junqueras podría postularse en un congreso extraordinario del partido, aunque sigue inhabilitado para ocupar un cargo público, por lo que no se podría presentar a unas elecciones. En cualquier caso, Moncloa esperará con prudencia a los movimientos internos del partido y dando autonomía al candidato del PSC, Salvador Illa, a quien insisten que le corresponde tomar las riendas de la negociación.

"Los catalanes y catalanas han hablado y trasladado un mensaje rotundo con unos resultados históricos. Es importante que las fuerzas políticas hagan una lectura serena sobre el resultado electoral", ha trasladado la portavoz del Ejecutivo, que cree que los ciudadanos de Cataluña piden una "nueva etapa y un nuevo tiempo", insistiendo en la idea de que el Gobierno de Cataluña se va a erigir en Cataluña.

Con todo, Moncloa pide respetar los tiempos, ya que el Parlament tiene hasta el 10 de junio -un día después de las elecciones europeas- para constituirse. Hasta entonces, le corresponde a la fuerza ganadora, que es Illa, iniciar conversaciones con el resto de formaciones y así lo hará excepto con Vox y Aliança Catalana. "No cabe duda de que el Gobierno de Cataluña atenderá a esa petición de los catalanes de abrir una nueva etapa y que a la legislatura le quedan tres años como poco", ha asegurado la ministra portavoz.

El Gobierno está muy seguro de que el escenario catalán no tendrá efectos adversos en las dinámicas del Congreso, porque con los resultado de Illa han constatado que van en la dirección adecuada y correcta. También han tomado nota del método, que es hablar con las fuerzas políticas y seguir trabajando como también lo hicieron en la anterior legislatura con el resto de grupos. Alegría ha asegurado que son totalmente conscientes de la composición numérica del Congreso pero también tienen "sobradas muestras" de que, a través del diálogo y el acuerdo, se han aprobado leyes buenas para este país, por lo que esta legislatura "no será distinta" a la anterior, en la que cabe recordar que no necesitaban del apoyo de Junts.

El Gobierno da por "muerto" el procés

Otra de las lecturas derivadas de las urnas catalanas es, según Moncloa, que el procés está "muerto". En este sentido, aprovechan para cargar contra el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, al que ven desconcertado porque "no tiene proyecto para España ni para Cataluña".

Pilar Alegría ha dicho que al PP le convendría "aclararse" porque mientras su candidato en Cataluña, Alejandro Fernández y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, dicen que el procés "se acabó", Feijóo apunta a todo lo contrario. "Quienes no supieron dar soluciones al problema hoy siguen sin tener proyecto para Cataluña", ha asegurado, para fijar que "España ni se hunde, ni se rompe. Al contrario. España avanza, crece y abre una nueva etapa de diálogo".