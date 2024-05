Sumar descarta un Govern de Puigdemont con la abstención de Illa e insiste: un pacto PSC-ERC-Comuns es la única vía posible

"La mayoría de izquierdas es la única posible" y el electorado lo ha expresado con claridad. Esa es la valoración que hace Sumar de los resultados que arrojaron este domingo las elecciones autonómicas en Cataluña, unos comicios en los que Comuns Sumar obtuvo apenas seis escaños pero cuyo resultado, pese a haber perdido dos actas, es clave para que el candidato del PSC, Salvador Illa, alcance la mayoría que le permitiría ser president. Para eso haría falta, además del concurso de los comuns, que ERC también apoyase a Illa, por lo que este lunes Sumar pidió "responsabilidad" a los republicanos.

El encargado de hacer el primer análisis de los resultados por parte de Sumar a nivel estatal fue el portavoz de la formación, el ministro Ernest Urtasun, que además descartó que exista la más mínima opción de que salga adelante la vía propuesta por el líder de Junts, Carles Puigdemont: una abstención del PSC que le permita gobernar a él junto a ERC. "No podemos permitir que vuelva a ocurrir" lo que ha pasado en los últimos años, en los que "ha habido mayorías de izquierdas y eso no se ha traducido en un Ejecutivo", espetó Urtasun.

En este sentido, el portavoz de Sumar avisó al PSC de que "no puede construir una mayoría solo y sería un grave error cualquier fórmula con las formaciones conservadoras". Ese extremo, en cualquier caso, parece descartado, puesto que Puigdemont ya ha dicho que no va a llegar a pactos con los socialistas y también lo ha descartado el PP. Y eso sirvió a Urtasun para insistir en que "la única mayoría posible es una mayoría de izquierdas en la que los diputados de los comuns van a ser fundamentales".

Además, el dirigente quiso desear "lo mejor" en el plano personal al todavía líder de ERC, el president en funciones Pere Aragonès, que anunció este lunes por la mañana que no recogerá su acta de diputado y que abandonará la primera línea política después de la debacle de su partido en las elecciones del domingo. Y, en relación a sus propios resultados, Urtasun afirmó que los de Comuns Sumar "no son" los que la formación "esperaba" porque quería "tener más fuerza", aunque afirmó que aún es pronto para "hacer un análisis" de por qué el partido no ha rentabilizado el batacazo independentista. "Pero esos seis escaños son imprescindibles para negociar un nuevo Govern" y "serán determinantes para los contenidos de esa mayoría progresista", insistió.

Serán los comuns los encargados de negociar con Illa ese posible acuerdo de gobierno, y por ello Urtasun no quiso concretar cuáles serán las medidas principales que su partido llevará a la negociación. Lo que sí dejó claro es que Comuns Sumar quiere hacerse con la bandera social del nuevo Govern si lo comparte con Illa. "La ciudadanía debe saber para qué sirvió su voto a los comuns: para que la mayoría de izquierdas esté dotada de contenido, de defensa de los servicios públicos, de atención a la emergencia climática, para revertir los recortes en sanidad, para mejorar los derechos sociales y para abordar la desigualdad", enumeró Urtasun.