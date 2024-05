Enrique Bernabeu, artista: "La gente cree que, cuando tienes una discapacidad, tu vida acaba, y no es así"

Enrique Bernabéu tiene parálisis cerebral desde que nació, lo que le ha otorgado el ‘don’, como él mismo afirma, de ‘caminar bailando’. Enrique, ya hace años, decidió que quería ser modelo, compositor, cantante y, sobre todo, creador de contenido en redes sociales, un contenido con el que, a través del humor, divulga y acaba con los falsos mitos y estigmas que todavía persisten sobre la discapacidad.

Lo hace en Instagram y TikTok, con mucho éxito, pero también a través de la literatura y la música. Ya ha publicado dos singles. Con el segundo, "Roto de Dolor", además de volver a derribar mitos sobre la discapacidad y de invitarnos a abrazar la diversidad y la inclusión, nos recomienda a todos, tengamos o no discapacidad, a que nos libremos de las relaciones tóxicas.

Hola Enrique. Enhorabuena por tu nuevo single…¡Gracias! Tenía muchísimas ganas, porque en ‘Roto de dolor’ quiero visibilizar que, como cualquier persona, las personas con discapacidad también nos enamoramos, nos rompen el corazón y podemos estar en una relación tóxica, y la importancia de salir de ellas.



Para empezar, háblanos un poco de ti, porque sabemos que tienes miles de seguidores en las redes, que tienes parálisis cerebral, que cantas … pero, ¿cómo te defines tú?Como siempre me ha gustado mucho dedicar mi tiempo a ayudar a otras personas que, como, yo tenían algún tipo de discapacidad, decidí estudiar atención social y sanitaria. Ahora ya no ejerzo, pero durante muchísimo tiempo lo estuve compaginando con el tema de las redes. Ahora mismo estoy centrado en las redes y me dedico sobre todo a crear contenido, y a otros temas al margen de las redes, como la literatura y la música.

Pero todo lo hago con mismo sentido y un mismo fin, que es ayudar a otras personas y ayudar a romper estigmas y prejuicios que aún hay en torno a la discapacidad y que nos hacen muchísimo daño, pues a menudo tenemos que lidiar con palabras desafortunadas. Por eso mi objetivo último darle un lugar a la diversidad y a la inclusión.



¿Cuándo y por qué decidiste hacerlo?Todo empezó por un certamen de belleza al que me presenté, a Mister Gay Pride España, en 2018, y ahí me di cuenta de que faltaban referentes con discapacidad en el mundo de la moda, de la televisión, de la música… A raíz de este certamen, los medios de comunicación se interesaban mucho más por mi historia, en redes sociales empecé a crecer notablemente y la gente se sentía muy identificada con lo que yo estaba contando y lo que yo estaba viviendo en el certamen.

Entonces dije, ‘Ostras, ¿por qué no contar mi realidad desde este punto de vista, desde el punto de vista de una persona con discapacidad que quiere dedicarse a las redes y que quiere hacer del arte su profesión?

Y así empecé a comunicar, de manera sencilla, con un toque de humor y sarcasmo… Porque, además, me di cuenta de que, comunicando así, en lugar de poner muy técnico, llegaba más a la gente. Y así fui creciendo en redes, además de con fotografía de moda, con temas de música, literatura… e incluso publiqué un libro, '13 vidas resilientes', sobre la capacidad de crecer ante la adversidad…



En tu perfil visibilizas, normalizas, divulgas, acabas con falsos mitos… pero ¿cuál es el principal mensaje que quieres que cale?Que tener una discapacidad no significa que tu vida acabe. La gente tiene la falsa creencia de que cuando una discapacidad aparece en tu vida o naces con ella, como es mi caso, automáticamente tu vida acaba o ya es otra totalmente distinta, y en realidad no es así. Yo quiero que la gente entienda que podemos enamorarnos, que dedicarnos a la música o a lo que nos dé la gana, siempre y cuando tengamos objetivos realistas.

Quiero dejar claro que podemos formar parte de la sociedad de igual manera que una persona que no tiene discapacidad. ¿Que luego entran en juego las barreras arquitectónicas y las barreras sociales? Por supuesto que sí, pero para esto están este tipo de entrevistas, la divulgación en redes… para desmontar esos falsos mitos, pero lo que me encantaría es eso, que cale que somos personas como cualquier otra y que pertenecemos a la sociedad como cualquier otra.



Tienes cientos de miles de seguidores y, entiendo que la gran mayoría de comentarios que te llegan de la gente son positivos, pero también te llegan negativos. ¿Cómo te afectan y cómo los abordas?Esos comentarios me han ayudado a desarrollar unas herramientas maravillosas. Al principio, lo pasaba muy mal, llevaba muy mal las críticas, los comentarios hirientes, horribles… Por mí y por mi familia, porque a mí madre le afectaban muchísimo. Pero, al final, esta experiencia te hace darte cuenta de que la gente que hace esos comentarios no me conoce de nada, no son tus amigos, y de que lo que tiene que importar es lo que piensen mi familia y mis amigos de mí.

Ahora, cuando recibo un comentario ‘hate’, intento darle la vuelta y lanzar un mensaje, pero dirigido a las personas que quizás tienen una situación similar a la mía y que aún no tienen esas herramientas.

No me centro en el ‘hater’, sino que aprovecho para darle la vuelta a la tortilla y les quito importancia… pero, como te digo, esto no viene de serie, las herramientas se adquieren, y para eso, además de la experiencia, hay que formarse, porque hay mucha gente que, aunque tengan discapacidad, tiene mucha información. También recomiendo recurrir a ayuda psicológica y psiquiátrica si hace falta. Yo lo he hecho, y no pasa nada.



Enrique Bernabeu, influencer con discapacidad, en un photocall. Cedida

¿Siempre te has tomado tu discapacidad con el humor que muestras en tus vídeos o también has tenido que trabajar esta parte?Decidí hacerlo así porque el contenido de humor siempre llega más. Si tu contenido tiene valor, y encima estás haciendo reír, va a funcionar sí o sí, porque por suerte en este país nos reímos hasta de nuestra propia sombra. Yo disfruto mucho, y la gente se sorprende de la forma tan curiosa que tengo de reírme de mí mismo, pero es así porque yo ya he aprendido a vivir con mi discapacidad y me quiero tal y como soy. Cuando has aprendido a quererte tal y como eres, te puedes reír de ti mismo.



¿Invitarías a toda la gente a que se riera de su discapacidad o crees que hay límites? (Los límites del humor de los que tanto se habla ahora)Sí, claro, pero para eso, tienes que estar seguro de ti mismo y tener claro que el humor no viene desde la burla, que es donde hay una delgada línea. Si una persona no lo lleva bien hay que respetarlo, porque se puede sentir atacada, y depende también de las personas que hagan la broma, el nivel de confianza, de los contextos… la percepción del humor es tan subjetiva como la de la belleza.



Hablando de belleza... ¿De la moda ya te has desvinculado?Sí. Después de presentarme al certamen, hice algunos trabajos, pero después decidí desvincularme. Por un lado, porque quería centrarme más en las redes y el arte, y por otro, porque las experiencias que tuve después del certamen no fueron muy positivas. Es un mundo en el que queda mucho por hacer. Muchas veces me contrataban para trabajos y no tenían ni idea de que yo tenía una discapacidad porque en las fotos no se ve mi cojera... Tuve una serie de experiencias un poco traumáticas que me hicieron alejarme.



¿Crees que ha cambiado la visión que tiene la gente en general y los jóvenes en particular de la discapacidad?Sí, gracias a todo lo que se está haciendo hoy en redes sociales y en los medios de comunicación, la percepción de las personas con discapacidad va cambiando, pero queda muchísimo trabajo por hacer, aún hay mucho desconocimiento y discriminación. Lo bueno es que hoy en día ya puedes ver películas y series con personas con discapacidad, en televisión, en redes… Pero aún falta que lleguemos a un punto en el que todo sea natural, que veas a una persona con discapacidad en televisión o en un reality y no genere sorpresa ni impacto, sino que sea como como el que ve a cualquier otra persona.



Parece que la RRSS sociales solo crean frustración entre los jóvenes, falsas expectativas… Pero tú eres un ejemplo de que no siempre es así. ¿Qué podríamos hacer para que hubiera más perfiles sanos y divulgativos como el tuyo en redes sociales?Es complicado, porque no puedes hacer que a la gente le guste o le interese un determinado contenido, y más de perfiles como el mío, con un contenido más social o educativo. Cuando voy a dar charlas a algún instituto, yo nunca les pido que sigan si no les gusta mi contenido, pero sí que vean algún vídeo, que vean si les interesa… porque es cierto que la red está llena de perfiles de moda, belleza, gastronomía, baile… que está genial, pero temas como el mío, objetivamente, interesan menos.

Todavía falta mucho por hacer para que estos temas sean masivos, pero nuestro objetivo es seguir creciendo, que se vayan abriendo huecos también a la diversidad. Aún somos un nicho, y salir de ahí cuesta mucho, porque no es un tema que pueda resultar tan atractivo, pero no desistimos, porque tenemos mucho que decir.



Cuéntanos que hacías hace unos días en el Parlamento Europeo…Sí, estuve hace unos días en el Parlamento Europeo en Bruselas y el año pasado ya estuve en el de Estrasburgo, dando una conferencia sobre diversidad, inclusión y el impacto de redes sociales en las personas más jóvenes. De vez en cuando hacemos algún evento de este tipo para concienciar también en Europa sobre las cosas que todavía quedan por hacer para las personas con discapacidad a nivel europeo. Concretamente, esta vez fuimos a hablar de la importancia de la tarjeta europea para personas con discapacidad para que se nos reconozca la discapacidad a nivel europeo, para que tengamos los mismos derechos en todos los países de la Unión Europea.

Y también hablamos de la importancia de las elecciones europeas, porque a nivel europeo se están haciendo muchísimas cosas en favor de la diversidad y la inclusión.