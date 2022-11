Diez 'influencers' españoles con discapacidad que emplean las redes para visibilizar la diversidad

Desde hace unos años, ya se habla de los influencers como una profesión más a tener en cuenta. Se trata de personas con un gran número de seguidores que ofrecen contenido en diferentes redes sociales, en muchos casos con carácter comercial. Sin embargo, hay creadores de contenido que buscan inspirar, y no sobre qué comprar o cómo vestir, sino que su contenido sirve para concienciar sobre determinados temas o visibilizar otras realidades. Una de las estas realidades es la discapacidad, una circunstancia que no ha limitado a los protagonistas de esta lista a la hora de llegar a miles de personas.

Para celebrar el día del influencer, compartimos algunos -hay muchos más- de los que hacen bandera de su discapacidad en España.

Cisco Garve, un olímpico en silla

La vida de Cisco Garve dio un vuelco el 28 de diciembre de 2015, cuando tuvo un accidente mientras practicaba snowboard en Austria. La caída dañó gravemente su columna y lo dejó inmovilizado de cintura para abajo. El golpe fue duro, pero tras un largo ingreso en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, decidió que ser fuerte y mirar hacia delante era su única opción. Además de cambiar la tabla de snow por la raqueta, empezó a contar su historia y su día a día en las redes sociales, donde tiene más de 300.000 seguidores. En la actualidad, es uno de los mejores tenistas en silla de España, ha escrito un libro, Irrompible, es conferenciante y, en sus ratos libres se tira en paracaídas y viaja por todo el mundo.

Marta Bustos, viendo la vida con optimismo

Marta Bustos, stuntmanmarta en Instagram, se quedó ciega hace un par de años, mientras preparaba cosmética natural con sosa cáustica. Su vida dio un vuelvo en todos los sentidos, pues además de tener que adaptarse a la nueva situación, su historia se viralizó y se convirtió en una ‘influencer’ de la superación de la noche a la mañana.

En estos últimos años, se ha sometido a multitud de operaciones, ha recuperado parte de la visión de un ojo y, aunque reconoce que tiene sus días, desborda optimismo en cada uno de los posts que publica. También en La vida es ciega, un podcast en el que compartía su experiencia e invita a otros a compartir la suya, "cuando tuve el accidente, pensé que quizá ya no podría trabajar más en cosas que me gustaran... Pensé en hacer un podcast, ya que me gusta mucho hablar, transmitir y todo lo que sea comunicar y compartir. Entonces, desde donde estaba, que era ciega y sin trabajo, a recuperar la vista y cumpliendo el sueño de hacer un podcast, pues es uno de los proyectos más especiales de mi vida", comenta Marta. Actualmente está trabajando en un nuevo podcast, en conferencias y otros proyectos, como un libro, que estará a la venta la próxima primavera.

Noah Higón, la chica de las siete enfermedades raras

Conocida como ‘la chica de las siete enfermedades raras’, su apodo está más que justificado porque, efectivamente, Noah Higón padece siete enfermedades raras que escribe del tirón: Síndrome de Ehlers Danlos, de Wilkie, de May-Thurner, de Raynaud, del cascanueces, el de compresión vena cava inferior y gastroparesia. Fueron apareciendo una detrás de otra durante la infancia y la adolescencia y desde entonces, como afirma en su bio en Instagram, “Vivo más de lo que puedo y sobrevivo a golpe de gotero”.

En esta red social, además de contar su día a día, divulga sobre enfermedades raras y es una activista a favor de la investigación científica y los derechos de las personas con discapacidad. También ha escrito dos libros: De qué dolor son tus ojos y La esperanza marchita.

Patri Fashion, moda y belleza sin barreras

Ni los prejuicios ni la discapacidad han impedido que Patricia Fuentes, una joven de 24 años con síndrome de Down, se convierta en toda una influencer de belleza, maquillaje y moda. Se inició en Youtube hace ocho años, y poco después en Instagram, donde tiene más de 100.000 seguidores, que siguen con mucha atención cada día las historias y consejos. El secreto de su éxito es, duda, la naturalidad con la que se enfrenta a las cámaras y con la que comparte todo tipo de consejos de maquillaje, moda y hasta baile.

Desirée Vila, con unas 'incurables' ganas de vivir

Desirée Vila era una gimnasta de élite cuando, a los 16 años, sufrió una aparatosa caída entrenando. Debido a una negligencia médica, la pierna lesionada sufrió una necrosis y tuvieron que amputársela. El golpe, y más a esa edad, fue duro, "dedicarle tantas horas diarias a una actividad que te gusta tanto y verme encamada, usando muletas sabiendo que no podría practicar deporte como antes nunca más. Es algo que tenía que llevar con calma y con ayuda psicológica", cuenta.

Pasado el shock inicial, decidió volver a apostar por el deporte, y hoy es una atleta paralímpica. Además, no duda en prestar su imagen a las marcas que se lo pida siempre y cuando sea para visibilizar la discapacidad. también ha contado su historia en el libro Lo único incurable son las ganas de vivir.

Anabel Domínguez, feliz, mientras llega la 'cura'

Anabel Domínguez cuenta con naturalidad en las redes sociales lo que supone para ella tener una distrofia muscular de cintura, una enfermedad neurodegenerativa que hace que poco a poco vaya perdiendo habilidades motoras. Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas, en la actualidad asegura que es influencer a tiempo completo, además de conferenciante. Aunque el proceso de asumir la enfermedad fue duro - tenía el diagnóstico antes, pero empezó a manifestarse en la adolescencia-, Anabel asegura que intenta seguir el consejo que le dio a su madre hace años, "no hay cura, pero mientras llega la cura, hay que ser feliz".

Entre sus objetivos, además de llevar una vida plena y feliz -como cualquiera- normalizar y visibilizar la discapacidad y luchar por un mundo más inclusivo en el que las barreras -ni las arquitectónicas ni las psicológicas- impidan a las personas con algún tipo de discapacidad llevar una vida autónoma e independiente.

Aprende de Lau, maestra, a pesar de todo

Más de 46.000 personas siguen cada día los consejos de Laura López, una educadora y maestra sorda de educación infantil. Sorda de nacimiento, sus padres la escolarizaron en un colegio bilingüe en el que las clases se daban tanto en lenguaje oral como signado. Gracias a esa experiencia, decidió que quería ser maestra. Sin embargo, el sistema no se lo puso fácil para trabajar e incluso para presentarse a una oposición, "deberían fijarse en mí, y no en mi discapacidad", asegura. Fue así como creo Aprende con Lauu, un proyecto en redes sociales que ya siguen miles de personas en Instagram, Twitter y Facebook. En ellas comparte desde cuentos adaptados hasta trucos para aprender matemáticas.

Miriam Fernández, pluriempleada, optimista y luchadora

Miriam Fernández es una ‘vieja conocida’ de la televisión, pues además de conseguir ganar en el programa ‘Tú sí que vales’, lo intentó una década más tarde en La voz. Sus más de 45.000 seguidores en Instagram: es alegre, optimista y luchadora, unos valores que agradece que le hayan inculcado sus padres adoptivos, a los que les dijeron que, debido a la parálisis cerebral que tiene desde que nació. En la actualidad, no solo se mueve -con algo de apoyo-, sino que canta como los ángeles, ha sido campeona de natación, es actriz, conferenciante y escritora.

Marián Ávila, de pasarela en pasarela

Sí, se puede ser modelo si tienes síndrome de Down, y no solo eso, sino que puedes incluso subirte a una de las pasarelas más importantes del mundo: nada menos que la de Nueva York. Modelo desde los 15 años, la diseñadora Talisha White y la modelo Kenzie Dugmore se fijaron en Marián Ávila, una chica española con síndrome de Down que empezaba a hacer sus pinitos en el mundo de la moda. Decidieron ayudarla a cumplir su sueño y, desde entonces, no para, como demuestra cada día en sus redes sociales, donde cuenta cómo es su día a día en el mundo de la moda.

Enrique Bernabéu, diversidad a ritmo de trap

Además de tener parálisis cerebral, Enrique Bernabéu forma parte del colectivo LGTBI, así que sabe, por partida doble, que significa formar parte de una de las minorías que forman parte de este mundo tan diverso. En concreto el convive con la parálisis cerebral, una condición que le ha puesto la vida un poco más difícil, pero que no le ha impedido convertirse en una referencia en las redes sociales, ni escribir un libro o componer y publicar una canción, Asó me muevo yo, un tema cuyo objetivo es visibilizar y normalizar la discapacidad y demostrar todo lo que, tanto él como el resto de personas con discapacidad sin capaces de hacer.