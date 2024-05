El PP critica la "degeneración democrática de Sánchez" por querer evitar el control a su Gobierno y pide a los españoles "no callarse"

El PP vuelve a instar a la movilización de la calle por segundo día consecutivo por "la degeneración democrática" a la que, según los populares, el presidente Sánchez estaría llevando a España. Tres días después de que el presidente anunciara su continuidad al frente de la Moncloa, la número dos de Alberto Núñez Feijóo ha lanzado un nuevo órdago al Gobierno apelando a las calles.

"Ante este gran engaño que lleva detrás un ejercicio de degeneración democrática de Pedro Sánchez para no ser controlado por los contrapoderes democráticos, hacemos un llamamiento a la sociedad española para que no se esté quieta ni callada, como no se va a quedar quieto ni callado el PP y Alberto Núñez Feijóo", ha señalado Cuca Gamarra desde Logroño, en referencia a las informaciones que afectan a su esposa, Begoña Gómez, y que el presidente califica como bulos.

Este llamamiento se produce también un día después de que el líder de la oposición anunciara ante los suyos una batería de acciones para defender a los españoles de lo que Sánchez "esconde detrás de sus amenazas a la libertad, directas o indirectas, que provienen del Gobierno" y avisara: "Nos volveremos a ver en la calle".

De este modo, los populares continúan redoblando su ofensiva contra el socialista al que, además, obligarán a comparecer en sede parlamentaria después de que Sánchez anunciara que se quedaba para luchar contra los bulos y los ataques a su familia. Gamarra ha respondido esta mañana a al presidente: "Hemos vivido el retiro espiritual de Pedro Sánchez. Hemos encontrado a un presidente sin asumir responsabilidades y sin dar explicaciones a los problemas políticos y judiciales que le acorralan y, mientras, los problemas de los españoles siguen ahí. Para el PP otra política es posible".

Así se ha expresado desde Logroño, donde la secretaria general ha querido felicitar a todos los trabajadores en el Día mundial. No obstante, lejos de celebrarlo, Gamarra ha dicho que es un día de reivindicación porque "España lidera datos de paro general y juvenil en Europa, la EPA muestra más paro, menos empleo y más trabajo precario que trabajo estable". Además, "faltan políticas y sobra maquillaje, eso no cambia la realidad de la gente" cuando "hay otras políticas posibles", ha subrayado la popular.

En este sentido se ha dirigido a la líder de Sumar en el Día del trabajador. "Hemos podido escuchar a Yolanda Díaz, la máxima responsable de que haya mucho maquillaje en las estadísticas de empleo respondiendo como si fuera la jefa de obra del muro de Pedro Sánchez. Entendemos el mal momento que está pasando porque su formación está pasando a ser una fuerza extraparlamentaria en Galicia, casi en el País Vasco y cuyo futuro nacional es incierto. Menos polarizar y más trabajar", ha exigido la secretaria general.