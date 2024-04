Alma Bollo vive la "peor noche" de su vida en su sexto mes de embarazo: "Empecé a notar la barriga dura"

Alma Bollo se encuentra en la recta final de su embarazo. La que fuera concursante de Supervivientes no puede evitar sentirse nerviosa por conocer al que será su segundo hijo, el primero en común con Miguel, su actual novio. Aunque, lo cierto es que no todo es siempre tan bonito como a ella le gustaría.

Así lo ha relatado a través de su cuenta de Instagram. Y es que a punto de entrar en su tercer trimestre de gestación, la hija de Raquel Bollo y Chiquetete ha vivido "la peor noche" de su vida. "Empecé a tener contracciones, estábamos riéndonos en el salón", ha comenzado a explicar aún alterada por la experiencia.

Al encontrarse en el sexto mes de embarazo, se tratará de un parto prematuro, algo muy peligroso para su pequeño. Empecé a notar la barriga dura, no podía creérmelo. "Estuve 40 minutos así y al rato me fui al cuarto y seguían, y dije, 'no puede ser", ha confesado en su perfil.

De acuerdo a los expertos, el mayor problema al que se enfrentan los bebés prematuros es a problemas en su desarrollo. Al nacer antes completar su crecimiento no cuentan con las capacidades motoras e intelectuales necesarias, por lo que las posibilidades de supervivencia descienden al 75%.

El miedo de un parto prematuro sumado a los fuertes dolores no dejaron dormir a la influencer. "La noche ha sido muy movida", ha asegurado tras poder descansar. Aunque lo cierto es que no ha acudido a ningún médico, pues sigue las indicaciones de una "aplicación" para el móvil, dejando de lado lo recomendado por los sanitarios

Así, ha explicado que lo más seguro es que se traten de las conocidas contracciones de Braxton Hicks, típicas entre mujeres en estados de gestación parecidos al suyo: "No las recordaba. Durante el embarazo de Jimena me hablaron de ellas, pero no las tuve. Están siendo dos embarazos completamente diferentes".

"Yo decía, 'si he entrado en los 6 meses, no puede ser'. Mirándolo en la aplicación donde me entero de todo ponía que se debía al crecimiento de los músculos uterinos y todo esto... Sabiendo que era esto, nos quedamos más tranquilos, entre comillas", ha finalizado.