Ángel Cristo y Ana Herminia se saltan el romanticismo en su noche de bodas en 'Supervivientes'

El hijo de Bárbara Rey, Ángel Cristo, y su novia, Ana Herminia, se casaron en directo durante la visita de esta última a Supervivientes (Telecinco), donde concursa él. Una boda garífuna (de los oriundos de la zona) tras la que ambos se besaron y abrazaron, además de hablar del concurso.

Ya solos, a pie de playa, la pareja prescindió de una noche de bodas al uso, si es que se puede llamar así a dormir a la intemperie en una playa, y el concursante aprovechó para preguntarle a su pareja cómo estaba viendo el concurso y sobre todo, cómo lo veía la audiencia.

En primer lugar Ángel Cristo se quejaba de que al llegar a la isla estaban todos en contra de él. "Eso ya lo sabíamos", le respondía Ana Herminia, pues al parecer daban por seguro el conflicto con los compañeros, algo que ha ocurrido frecuentemente en esta edición de Supervivientes.

"¿Me he defendido bien?", preguntaba además Ángel Cristo. "Demasiado bien", le reafirmaba Ana Herminia. "Aquí se van cayendo las caretas y tú has sido tú. Tú no has cambiado. Yo he visto a mi Ángel todo el tiempo", añadía la mujer.

Ana Herminia reforzó aún más el ánimo de su reciente marido: "Ahora te veo como eres cuando eres de puertas para dentro, que me gusta que la gente lo pueda ver. Tú para mí eres mi ganador. ¿Sabes lo que has aguantado? Carros y carretas", le decía.

Mientras, algunos de sus compañeros, con los que ha tenido más conflictos y que no fueron invitados a la boda, criticaban el enlace y a los contrayentes.

"Ella será muy mona y todo lo que tú quieras, pero a mi me da un 'cringe' [grima] que no veas", decía Miri. "Menos mal que las invitaciones eran limitadas...me ha dado entre grima y risa", añadía Marieta. "Entre los dos han montado un circo de cara a los demás", sentenciaba de nuevo Miri, mientras que Javier Ungría, al ver la emoción de Aurah en la boda, se preguntaba: "¿Cómo puedes llorar por una persona que no conoces de nada?.