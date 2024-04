Cuándo saldrá de la cárcel Alfonso Basterra, condenado por la muerte de su hija Asunta, junto con Rosario Porto

El estreno el pasado 26 de abril de 'El Caso Asunta' en Netflix ha vuelto a llevar el crimen de la pequeña Asunta Basterra Porto a primera línea, y todas las conversaciones apuntan ahora a esta serie basada en hechos reales que hace un retrato íntimo del asesinato de la niña en manos de sus padres, presentando información y matices sobre el caso que eran desconocidos para la mayoría.

Los acusados, Rosario Porto y Alfonso Basterra, pasaron dos años en prisión provisional acusados del asesinato de su hija adoptiva y, más tarde, fueron condenados a 18 años de cárcel. Sin embargo, siete años después de ingresar en prisión, en el año 2020, y tras varios intentos fallidos por acabar con su vida, Rosario Porto se suicidó en su celda de la prisión de Brieva, Ávila, sin haber reconocido con la autoría del crimen que acabo con la vida de su hija.

¿Qué ha sido de Alfonso Basterra?



En la actualidad, Basterra lleva más de diez años cumpliendo condena en el centro penitenciario de Teixeiro sin admitir el asesinato de la pequeña Asunta.

Algunos medios como Las Provincias, aseguran que el comportamiento de Basterra en prisión ha sido conflictivo e incluso le han pillado haciendo contrabando con otros reclusos, por lo que ha pasado varias veces por aislamiento.

Además, el pasado mes de enero, Basterra solicitó el tercer grado penitenciario, que le permitiría sustituir la cárcel por un centro de reinserción social al que solo tendría que ir a dormir, según han informado en Antena 3 o ABC. Sin embargo, Instituciones Penitenciarias rechazó su petición por diferentes razones: el hombre no ha mostrado arrepentimiento por el asesinato de su hija y no lo ha admitido abiertamente, su puesta en libertad causaría una gran alarma social, etc.

Por lo tanto, si no hay cambios sustanciales en su comportamiento y/o discurso, Basterra cumplirá la condena completa y saldrá de prisión en el año 2031.