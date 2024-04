Arnaldo Otegi asegura que "si Sánchez plantea una cuestión de confianza, Bildu la apoyará"

El coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, ha dicho que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "plantea una cuestión de confianza", su formación "la apoyará".

Otegi ha hecho estas declaraciones en una entrevista publicada este sábado en el Diario Vasco en la que el líder de la formación abertzale asegura que, con Sánchez o sin él, EH Bildu seguirá apoyando al Gobierno de coalición. Explica que así sucedería en el caso de que se planteara una cuestión de confianza pero también si se produjera un cambio de mandatario.

"Nosotros seguimos en la misma postura que fijamos la noche electoral de los comicios generales. La gente votó que no gobernase la extrema derecha en el Estado español y eso es lo que mantenemos. Si hay una candidata nueva habrá que ver qué es lo que dice, pero nuestra posición es mantenernos fiel al mandato de las elecciones. Otros no sabemos, pero EH Bildu a la derecha no le va a dar nada", advierte.

Otegi repasa asimismo el resultado de los comicios vascos del pasado domingo y afirma que "se equivocan quienes piensan que volver a reiterar determinados debates erosiona" su posición electoral.

En este contexto, considera que la polémica surgida después de que el candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, no calificara a ETA como 'organización terrorista' "no ha restado" votos a su formación.

"Visto el resultado electoral es evidente que esto ha tenido poca repercusión. Y lo digo con todo el respeto, pero esto es así", señala Otegi, al tiempo que confía en que "esta sea la última ocasión -dice- en la que se intente resucitar este viejo debate permanente en campaña electoral porque es un error y una irresponsabilidad".