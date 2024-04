María Jesús Montero abre el Comité Federal del PSOE en apoyo a Sánchez: "Presidente, quédate; Pedro, quédate"

El Comité Federal del PSOE centrado en pedirle a Pedro Sánchez que no deje la Presidencia del Gobierno ha comenzado con la intervención de la vicepresidenta primera y número dos socialista, María Jesús Montero, que ha lanzado el "mensaje rotundo" que paralelamente también están repitieron cientos de militantes a las puertas de la sede de Ferraz: "Presidente, quédate; Pedro, quédate. Estamos contigo", ha señalado, instando a los socialistas a "avanzar". "Que ser valiente no salga tan caro, que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan mentira y que el corazón no pase de moda", ha plasmado ante la plana mayor socialista.

También ha tenido palabras para la mujer del presidente, Begoña Gómez. "Begoña, compañera, estamos todas contigo", ha indicado Montero, ante el aplauso de los miembros del Comité y, aludiendo a las mujeres, ha apuntado: "Se nos mira con lupa, se nos exige más. No queremos que nos vuelvan a arrinconar en las casas, que se nos anule profesionalmente, que se nos utilice como diana por parte de sectores machistas que no han entendido nada de lo que significa la igualdad. En este sentido, ha dicho que Begoña Gómez es una mujer "moderna, profesional e independiente", como muchas mujeres de este país. "Por eso, por ti, junto a ti, por todas nosotras. Basta ya de este acoso", ha zanjado.

María Jesús Montero ha hecho alusión a los miles de simpatizantes y militantes que han venido "de todos los rincones" de España que "desbordan" la calle Ferraz en apoyo a Sánchez y que siguen el Comité a través de una pantalla gigante. "Presidente, estamos contigo para darte nuestro cariño y gratitud, para decirte alto y claro que queremos que sigas siendo nuestro presidente", ha lanzado, para hacer hincapié en los "miles de progresistas" que le respaldan y le brindan apoyo.

Montero ha cargado contra las "mentiras", los "bulos" y la "violencia verbal" de la derecha y la ultraderecha, "no podemos consentir que España retroceda, no vamos a consentirlo" ha cargado, mencionando al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. También ha defendido el contenido emocional de la carta de Pedro Sánchez: "Que el corazón no pase de moda", ha aseverado, llamando a preservar la "humanidad en la política", que la hacen personas "normales y corrientes" que ponen al servicio su talento y "sacrificio cívico", al tiempo que ha alegado a la "valentía" para echarse "a la espalda los problemas del país, como hizo Pedro Sánchez al llegar a la Moncloa, trabajando sin descanso, dejándose la piel para mejorar la vida de los españoles".

El PSOE responde a la carta de Sánchez:

Montero ha respondido a la carta que el pasado miércoles remitió Pedro Sánchez a los militantes a través de X, pidiendo cinco días para reflexionar sobre si continuar o no al frente a la Presidencia del Gobierno. "Os propongo que la contestemos. Querido Pedro: hemos leído tu carta, en ella preguntas si merece la pena o no seguir. Esto pensamos", ha ensalzado la vicepresidenta, para afirmar que merece la pena seguir avanzando por el empleo, las pensiones, el salario mínimo interprofesional, la igualdad, el gasto en becas, la ciencia, la cultura "frente a la censura", la vivienda, el cambio climático, la memoria democrática, la paz en Gaza y en Ucrania.

"Y, para eso, te necesitamos. Necesitamos al mejor líder, al presidente más valiente, enérgico, decidido y al Pedro más humano", ha sentenciado. "Presidente, sí, merece la pena que ganen los buenos. Firmado: los progresistas de este país", ha concluido Montero, tras lo que los socialistas se han levantado en un aplauso enérgico.

Habrá más información.