Chivite pide a Sánchez que "siga adelante" frente al "chantaje y acoso familiar"

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha pedido este sábado al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que "siga adelante" tras el periodo de reflexión abierto hasta el lunes y que no ceda a "la presión, el chantaje y el acoso familias".

Chivite ha hecho estas declaraciones a su llegada al Comité Federal que el PSOE celebra esta mañana en la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid tras la denuncia admitida a trámite contra la mujer de Sánchez por un posible delito de tráfico de influencias.

La presidenta navarra ha explicado que acude para "mostrar el apoyo a nuestro presidente" y denunciar que "la oposición no puede conseguir por medios no democráticos, mediante la presión, el chantaje, el acoso familiar lo que no consiguieron en las urnas".

Chivite ha asegurado también haber trasladado personalmente su "apoyo" a Sánchez para que sienta el apoyo del Partido Socialista de Navarra y de los miles de votantes que tiene en esa comunidad "para que tome una decisión el lunes y siga adelante", "que sienta que merece la pena".