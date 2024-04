Las tres citas que se perderá Sánchez por su "reflexión" de cinco días: arranque de campaña, Comité Federal y mitin de Illa

Horas después de que un juez abriese diligencias contra Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción privada, el presidente del Gobierno publicaba una carta escrita personalmente dirigida a la ciudadanía en la que anunciaba lo siguiente: "Cancelaré mi agenda pública unos días para poder reflexionar y decidir qué camino tomar". Su regreso será el lunes 29 de abril, momento en el que comparecerá ante los medios de comunicación para informar sobre su decisión.

Su primera ausencia: el arranque de campaña catalana

Todo esto ocurre en medio de una campaña electoral decisiva en Cataluña, en la que se esperaba mucha presencia de Sánchez. De hecho, el presidente el Gobierno tenía previsto acompañar este jueves 25 de abril al candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, en la apertura de campaña de las elecciones catalanas en Sabadell.

Sin embargo, los socialistas no suspenden su agenda y continúan con la campaña electoral, aunque expresan un absoluto respeto por su decisión: "Respeto su periodo de reflexión y si me lo pide le daré mi opinión", ha dicho Illa, tras revelar que no ha mantenido ninguna conversación con Sánchez y que solo ha intercambiado mensajes. "Estoy seguro de que lo va a seguir haciendo bien pronto", añadía, refiriéndose a la vuelta del presidente.

Reunión del Comité Federal del PSOE

Pedro Sánchez tampoco acudirá el sábado 27 de abril a la reunión en Ferraz del Comité Federal del PSOE, donde se votará la designación de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como candidata socialista a las elecciones al Parlamento Europeo.

Su candidatura y eventual elección como eurodiputada llevará al presidente Pedro Sánchez -si continúa, finalmente, al frente del Ejecutivo- a hacer, aun sin fecha concreta, la segunda remodelación del Gobierno en seis meses, después del nombramiento de Carlos Cuerpo como ministro de Economía en sustitución de Nadia Calviño.

Acto electoral del PSC

La última de las tres citas que Sánchez ha cancelado en su 'periodo de reflexión' también incumbe a las elecciones catalanas: el próximo domingo 28 de abril, tampoco acompañará a Illa en un mitin en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).