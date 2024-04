IU afronta la cuenta atrás para su congreso en plena crisis con Sumar y casi con la certeza de que habrá pugna por su liderazgo

IU se encamina a una competición por el liderazgo de la organización, si nadie lo remedia antes del próximo domingo. Este miércoles, el excoordinador de la federación andaluza, Antonio Maíllo, confirmó que se presentará definitivamente al congreso que tendrá lugar a mediados de mayo para elegir a la nueva dirección, que deberá suceder a la comandada hasta hace unos meses por Alberto Garzón. Y eso implica que, salvo cambio de última hora, Maíllo se medirá con la otra candidata, la ministra Sira Rego, que hasta hace apenas unas semanas parecía tener el camino expedito para liderar IU pero cuyas opciones reales ahora están muy disputadas.

El excoordinador andaluz de la organización ya había anunciado su paso adelante hace semanas, pero desde que lo hizo comenzaron negociaciones con Rego para presentarse unidos en una sola lista. No obstante, el pasado lunes el secretario de Organización de IU, Ismael González, afín a la ministra, ya deslizó que el acuerdo era casi imposible. Este miércoles se produjo una última reunión entre ambos sectores, pero de nuevo terminó sin pacto. Y, tras ese encuentro, el propio Maíllo confirmó en la Cadena SER su intención de ser candidato a liderar la federación.

El dirigente está apoyado por la federación andaluza de IU, indudablemente la más numerosa y la que mayor peso tiene en la organización, y además tiene tras de sí al sector mayoritario del PCE y a su secretario general, Enrique Santiago. Y con esos apoyos, sus opciones de victoria en un choque a campo abierto con Rego son más que reales. Hasta el próximo domingo, ambos candidatos tienen tiempo para alcanzar un acuerdo, pero esa opción parece prácticamente descartada, sobre todo porque este sector exige que Rego renuncie a ser coordinadora federal.

Este miércoles, de hecho, Maíllo aseguró que un eventual pacto requeriría "una síntesis que ahora mismo no se da", y criticó veladamente que la ministra de Juventud no haya querido dar un paso atrás, pese a que él mismo anunció su candidatura precisamente después de que Rego confirmase que se presentaba. "Yo no tengo ningún problema en renunciar, pero la compañera Sira hasta ahora no ha dicho" lo propio, afeó el dirigente, que denunció que Rego "siempre ha dicho" que un acuerdo para una lista conjunta que evite una competición en el congreso de mayo "debía ser sobre ella como coordinadora".

No obstante, IU no solo se encamina a un choque interno. La confirmación de que, salvo sorpresa de última hora, habrá dos listas en la asamblea de mayo llega en un momento en el que las relaciones de la federación con Sumar se encuentran en su punto más bajo. Esa crisis, además, se ve agravada por la división dentro de IU, que obliga a los candidatos a mostrar públicamente su perfil más duro con la vicepresidenta Yolanda Díaz. Pero el malestar entre bases y dirección con Díaz es muy real, y la puntilla ha sido que Sumar haya relegado a IU al cuarto puesto de la lista conjunta para las elecciones europeas, por detrás de Catalunya en Comú y Compromís.

Malestar con Sumar

IU ha estado dudando durante varios días sobre si aceptar la oferta de Sumar, y solo lo hizo el pasado lunes después de una larga reunión de su dirección en la que la alianza recibió luz verde con una mayoría ajustada. Pero las heridas son profundas, tanto que la federación anunció que renuncia a ocupar los puestos que le corresponden en la nueva ejecutiva de Sumar, que se pondrá en marcha el próximo sábado. La renuncia, al menos por el momento, es solo provisional, ya que la decisión definitiva sobre la participación en la organización de Díaz la deberá tomar la nueva dirección de IU a partir de mayo, cuando se elija.

No obstante, en IU la sucesión de choques con Díaz ha enfriado enormemente el entusiasmo por la construcción de una alianza permanente de partidos y dirigentes en torno a las siglas de Sumar. El lunes pasado, la actual dirección provisional dejó claro que "IU tendrá que tener un debate sobre la relación que debe tener con Sumar" en su congreso. Y, este miércoles, Maíllo coincidió en que deberán "hablar" sobre su relación con Díaz, aunque después de acabado el ciclo electoral de las elecciones catalanas, primero, y europeas, después.

El candidato a dirigir IU, eso sí, deslizó que "no es la mejor la forma en la que se ha construido Sumar: eso es evidente". "Pero nosotros no construimos una visión narcisista u orgullosa de la política, no decimos 'como esta gente no ha sabido construir como nosotros queríamos, nos vamos', sino que queremos contribuir a la mejor forma de construir algo", señaló además. Y quiso rebajar algo el tono encendido que han utilizado en los últimos días algunos dirigentes de IU asegurando que "unidos puede que no consigamos nuestros objetivos, pero desunidos el fracaso está garantizado".