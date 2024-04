La división hunde a Podemos y Sumar aunque Yolanda Díaz logra un solitario escaño

La izquierda no nacionalista a la izquierda del PSOE sobrevive en el País Vasco, pero malherida y de manera agónica. La división del espacio que hasta hace unos pocos meses estaba reunido en Elkarrekin Podemos, unido al actual tirón de EH Bildu, relegaron este domingo al espacio que hace tan solo ocho años ganó las elecciones generales en el País Vasco a lograr un solitario escaño, que fue para Sumar con un magro 3,3% de los votos. Podemos, por su parte, tan solo consiguió un 2,25%, insuficiente para retener ningún diputado y que deja al partido morado muy tocado de cara a la cita en la que se juega el todo por el todo: las elecciones europeas de junio.

Conjuntamente, el espacio de la izquierda no nacionalista a la izquierda del PSOE perdió voto, pero resistió razonablemente en un contexto de enorme crecimiento de EH Bildu y de aguante del PSE. Si Elkarrekin Podemos logró en 2020 un 8% de los sufragios, Sumar y Podemos aunaron este domingo un 5,6%. Obviamente, este escenario es ficción, puesto que es imposible saber si una candidatura conjunta entre ambos hubiera obtenido un impulso mayor o, por el contrario, hubiera conseguido un peor resultado. Pero lograr ese 5,6% se hubiera traducido con total seguridad en un número mayor de diputados que la única acta lograda por Sumar este domingo.

No obstante, incluso en conjunto los resultados son malos para la izquierda a la izquierda del PSOE con raíz nacional. En unos comicios con casi diez puntos porcentuales más de participación que los de 2020, y en los que todos los partidos que obtuvieron representación ganaron votos con respecto a hace cuatro años, Sumar y Podemos perdieron (en suma) más de 13.000 apoyos. En comparación, EH Bildu consiguió 92.000 votos más que en 2020; el PSE subió casi 22.500 sufragios y el PNV logró aumentar su cuenta en más de 20.500 papeletas.

Sea como fuere, el único escaño logrado por Sumar sirve a su líder a escala nacional, Yolanda Díaz, para evitar la segunda debacle absoluta consecutiva después de haber quedado fuera del Parlamento de Galicia, al igual que Podemos, el pasado febrero. Tras esas elecciones, Díaz tardó tres días en reaparecer y se limitó a asegurar que su partido "es más necesario que nunca". Este domingo, por el contrario, la vicepresidenta del Gobierno agradeció a través de su cuenta de X —el antiguo Twitter— el voto a los ciudadanos vascos que eligieron la papeleta de Sumar y aseguró que va a "seguir trabajando para seguir creciendo y mejorando la vida de la gente".

IU pide a Díaz "recuperar" la izquierda "con todos"

En su escueto tuit, Díaz también dio las gracias a la candidata a lehendakari de Sumar, Alba García, a pesar de que no estará presente en el próximo Parlamento Vasco, puesto que se presentaba por Vizcaya y el escaño que ha obtenido su partido ha sido por Álava. La vicepresidenta no se acordó de quien sí será diputado de Sumar, Jon Hernández, que no es integrante de su partido, sino de IU y del PCE, formación que lidera en el País Vasco. Quien sí tuvo palabras para él fue el secretario general de los comunistas a escala nacional, Enrique Santiago, que aseguró que "hoy empieza el trabajo para recuperar el necesario espacio de la izquierda federal en Euskadi".

Ese trabajo, deslizó Santiago, debe hacerse "con todas y todos", un mensaje que no es baladí en un momento en el que Sumar está fracturado internamente y relegado a un segundo plano en el Gobierno y que, además, en las últimas fechas ha demostrado que su proceso de puesta en marcha tiene muy poco tirón. IU está muy molesta por que Díaz les haya relegado al cuarto puesto de la lista para las elecciones europeas en detrimento de formaciones autonómicas como Catalunya en Comú o Compromís, que ocupan las posiciones dos y tres, y esta semana debe decidir si acepta la oferta de Sumar para concurrir conjuntamente a esos comicios de junio.