Borrell llama a seguir financiando a UNRWA después de que una investigación externa no concluyera que tiene vínculos con Hamás

Josep Borrell considera que la UE tiene que seguir con la financiación a la UNRWA, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo, después de que una investigación independiente apuntase a que no se han hallado vínculos de la misma con Hamás, respaldando las indagaciones además en el hecho de que Israel, que denunció esa relación, no ha remitido pruebas sobre ella. "Estoy esperando a ver cómo continuamos nuestra cooperación con UNRWA. Lo que dice el informe es que no han encontrado pruebas de las acusaciones hechas contra algunos trabajadores de la agencia", expuso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo.

El jefe de la diplomacia europea, que ha leído parte del informe ante los eurodiputados, considera que la UNRWA es "insustituible" y representa un "salvavidas" para los desplazados palestinos en la región. Asimismo, ha destacado la "profesionalidad" del equipo que ha elaborado el documento, encabezado por la exministra de Exteriores francesa Catherine Colonna y pide leerlo con detenimiento para entender muchas cosas. Borrell asume que puede haber "problemas de neutralidad política", pero se queda ahí.

Por otro lado, el dirigente español aseguró que el problema en Palestina es humanitario, sí, "pero no solamente humanitario" y mantuvo el mismo discurso que lleva enarbolando desde hace meses. "Queremos que se respete el Derecho Internacional, aumentar la ayuda humanitaria, que cesen las hostilidades y se libere a los rehenes, además de poner en marcha el proceso para buscar una salida política a esta trágica guerra", dijo, y volvió a lanzar un mensaje a Tel Aviv: la ofensiva sobre Rafá tendría "consecuencias catastróficas".

La cuestión para Borrell es por tanto "política", por lo que la solución pasa por dos Estados, algo que defiende la UE desde hace muchas décadas. "Si hay alguien que no cree en esta solución tiene que decirnos cual es la alternativa para asegurar la prosperidad, paz y seguridad para estos dos pueblos que durante años han peleado por la misma tierra", concluyó en el último pleno de la legislatura.