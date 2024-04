El PP y el PSOE, en empate técnico para las elecciones europeas, según el CIS

En las europeas, empate. Esa es la principal conclusión que saca el CIS de cara a los comicios del próximo 9 de junio: da un 19,3% en intención de voto directa al PSOE y un 19,2% al PP, justo cuando quedan menos de 50 días para la cita con las urnas. Muy por detrás quedan Vox (4,9%) y Sumar (2,9%) además de Podemos, que se queda en un 2,3%. Estas elecciones eso sí tienen de particular que se dan con circunscripción única y no hay mínimo de votos para entrar en el Parlamento Europeo. Es la foto del Centro de Investigaciones Sociológicas en una encuesta sobre Opiniones y Actitudes ante la Unión Europea.

Por otro lado, Junts, Esquerra Republicana, el PNV, Bildu o el Partido de Alvise Pérez, que se presenta por primera vez a unos comicios se quedan por debajo del 1%. La encuesta está basada en 3.750 entrevistas telefónicas realizadas del 9 al 13 de abril. No obstante, un 31,8% de encuestados que aún no sabe qué papeleta escogería, un 6% que prefiere no contestar, y otro 4,7% que asegura que no va a ir a votar.

En cuanto a las peticiones de los ciudadanos a la UE la clasificación la lidera la necesidad de fijar un salario mínimo europeo, algo que colocan en primer lugar el 29,6% de los votantes. Lo siguen el avance en derechos sociales y la inversión en seguridad y defensa. Además, para más del 65% de la gente los Estados miembros deben seguir teniendo la última palabra en la toma de decisiones. El empleo y la economía, asimismo, son la principal preocupación, seguidos de las migraciones y el cambio climático. Otro dato interesante es que un 53,9% de los españoles se consideran ciudadanos españoles y europeos al mismo tiempo.

Las elecciones se celebran entre el 6 y el 9 de junio, de jueves a domingo, siendo este el día en el que se vota en la mayoría de Estados miembros, entre ellos España. Otros como Italia dividen su jornada electoral en dos para facilitar la participación. Estos comicios dan paso a la décima legislatura en el Parlamento Europeo y uno de los temas clave en la previa de las elecciones es precisamente la posibilidad, que se dará en algunos países (Bélgica, Malta o algunas zonas de Alemania) de que puedan votar los ciudadanos desde los 16 años.

El próximo Parlamento Europeo será más grande. Se redujo el número de eurodiputados de 750 (el máximo permitido en los Tratados) a 705 tras la salida del Reino Unido de la UE, y ahora la Eurocámara pasará a tener 720 asientos. Así, habrá Estados miembros que vean incrementado su volumen de diputados, entre ellos, de nuevo, España.

¿Cómo se reparten? Alemania (96), Francia (81), Italia (76), España (61), Polonia (53), Rumanía (33), Países Bajos (31), Bélgica (22), Grecia (21), República Checa (21), Suecia (21), Portugal (21), Hungría (21), Austria (20), Bulgaria (17), Dinamarca (15), Finlandia (15), Eslovaquia (15), Irlanda (14), Croacia (12), Lituania (11), Eslovenia (9), Letonia (9), Estonia (7), Chipre (6), Luxemburgo (6) y Malta (6).

El número de eurodiputados elegidos por cada país de la UE se acuerda antes de cada elección y se basa en el principio de "proporcionalidad decreciente", según el cual cada eurodiputado de un país grande representa a más personas que un eurodiputado de un país pequeño. El número mínimo de eurodiputados por país es de seis y el máximo de 96.