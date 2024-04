Turín prohíbe fumar a menos de cinco metros de otras personas al aire libre

El Ayuntamiento de la ciudad italiana de Turín (norte) ha aprobado un nuevo reglamento que prohíbe fumar o vapear en espacios al aire libre a menos de cinco metros de distancia de otras personas sin su consentimiento, así como en presencia de niños y mujeres embarazadas.

Esta decisión ocurre poco después de que Reino Unido anunciara que prohibirá la venta de tabaco a los nacidos a partir de 2009 durante toda su vida y de que la ministra de Sanidad, Mónica García, afirmara que no descarta implementar la medida. Sin embargo, García matizó que España no se plantea tomar esta decisión a corto plazo.

La prohibición, que entrará en vigor dentro de dos semanas, se extiende a cigarros, puros, pipas, tabaco calentado, cigarrillos electrónicos y en general cualquier producto de combustión, según medios locales.

"Se trata de respetar a quienes no fuman y también es una forma de promover una cultura de respeto mutuo", dijo el alcalde de la localidad, el progresista Stefano Lo Russo, que calificó la medida como "de sentido común".

El incumplimiento de la norma, incluida en el reglamento de la policía municipal de la capital de la región del Piamonte, conlleva una multa de 100 euros, indicaron las mismas fuentes.

La iniciativa, impulsada por el concejal Silvio Viale, de +Europa, contó con un gran apoyo por parte de la Junta municipal, con 21 votos a favor y solo dos abstenciones, ambas procedentes del Partido Demócrata de Lo Russo.

"Es una cuestión cultural y de respeto entre las personas", aseveró Viale, que además destacó que la ordenanza "contribuirá a reducir el impacto del tabaquismo, que sigue siendo la principal causa de enfermedades médicas y oncológicas".

La medida, sin embargo, ha sido acogida con estupor en los restaurantes turineses, cuyos propietarios cuestionan sobre todo la logística, pues la prohibición será "muy difícil de aplicar" en las terrazas, donde "no se podrá poner carteles que digan que está prohibido fumar en el exterior porque no es cierto". La prohibición "significa de hecho que no se podrá seguir fumando fuera", dijo Vito Strazzella, del Caffe Fiori, a los medios.

Una medida replicada en otras ciudades

En Italia, otras ciudades como Milán (norte) prohíben desde enero de 2021 fumar en zonas abiertas y a una distancia mayor, de hasta diez metros, con multas de entre 40 y 250 euros, y en 2025 también incluirá en esta normativa los cigarrillos electrónicos.

La localidad de Módena (norte) también aprobó una ordenanza en marzo de 2023 que impide el consumo de tabaco en zonas de juego para niños, cerca de oficinas públicas, escuelas, paradas de autobús y cementerios, con sanciones que oscilan entre los 25 y los 500 euros.