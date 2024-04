El PP se toma la 'revancha' con el PNV: de pedir su apoyo a Feijóo a vincularle con Bildu

En menos de un año, el PP de Alberto Núñez Feijóo ha pasado de coquetear con el nacionalismo vasco a renegar de este; de intentar que sea uno de sus socios principales a retratarle como consecuencia de la que entendieron como una traición. El próximo domingo de elecciones en País Vasco, se habrán cumplido 205 días desde que el PNV votara en contra de investir presidente del Gobierno a Feijóo y poco menos de revalidar en la presidencia a Pedro Sánchez. Así, a pocos días de la cita con las urnas, el PP se toma la revancha contra el PNV en su momento más incierto en Euskadi: pasa de pedir el apoyo a su líder nacional a vincularle con Bildu.

Aquel 29 de septiembre, después de que el portavoz nacionalista Aitor Esteban confirmara que rechazarían investir a Feijóo tras semanas de presión por parte de los populares, el líder del PP le lanzó la primera de las muchas ofensivas que transcurrieron más tarde. "El PNV ha decidido cambiar el tractor por la hoz y el martillo". Así, dio punto y aparte a un rifirrafe que dio comienzo en 2017 entre los jeltzales y los populares. Entonces, Esteban se dirigió al que fuera presidente del Gobierno Mariano Rajoy: "Si bien me quieres Mariano, da menos leña y más grano". A lo que Rajoy respondió con su habitual retranca: "Si quieres grano, Aitor, te dejaré mi tractor". Así, el nacionalista recuperó su batalla dialéctica con el PP de Mariano Rajoy: "Alberto, tu tractor tiene gripado el motor por usar aceite Vox", dijo esta vez a Feijóo.

Lo cierto es que los populares se sirven del precedente de la moción de censura de 2018 y la posterior alianza con Sánchez para argumentar que el PNV vota antes con el PSOE que con el PP, pese a su similitud ideológica sobre todo en política económica. Tal es la revancha, que el ahora líder de la oposición mete a los nacionalistas en el mismo saco que a los socialistas. Incluso, le vincula con Bildu en un momento en que las encuestas auguran un posible sorpasso. Y es a esto a lo que juega el PP una vez que, aseguran, los nacionalistas han escogido bando.

"Hay tres formas de votar a Bildu: una directa, votando a Bildu; otra encubierta, votando al PSOE de Sánchez; y otra en diferido, votando al PNV", sostuvo Feijóo este miércoles. Y continuó al día siguiente: "Resulta que ahora el PNV y PSOE no quieren que gobierne Bildu cuando nosotros siempre hemos sido claros en el rechazo a que Bildu esté en las instituciones mientras no vuelva otra vez a ser un partido que tenga muy claro la diferencia entre los que matan y los que mueren. Las políticas del PNV y PSE son una fábrica de votantes de Bildu".

Llegados a este punto, los populares exhiben su falta de química con los nacionalistas vascos y se alejan de un posible pacto poselectoral con PNV. "Nosotros estamos para influir y condicionar y queremos marcar la política vasca hacia la centralidad no estamos para apoyar un proyecto PNV-PSOE", aseguran fuentes del PP vasco. Su candidato, Javier de Andrés, azuzaba esta postura. "Tal es la presión contra todo lo que no fuera nacionalista y todo lo que no fuera de izquierdas, que hasta el propio PNV se ha tenido que reconvertir en una formación política muy próxima a la izquierda y ahora mismo ya metida dentro de la órbita de Sánchez. Fuera de ese muro que han construido los nacionalistas y la izquierda han castigado mucho y socialmente ha tenido una demonización que ha tenido su efecto".

"Se acabó el gratis et amore"

Con estas palabras, De Andrés respondía también a las acusaciones de Vox. Su líder, Santiago Abascal, busca mantener su escaño en Euskadi recordando los pactos a los que ha llegado el PP con los nacionalistas vascos y vaticinando uno nuevo tras los resultados del domingo. "Esta semana he escuchado al PP hacer la cuadratura del círculo; ha dicho la una y la contraria: que votar al PNV es votar a Bildu en diferido, pero también que ofrece los votos para una investidura del PNV si es necesario. Así que tenemos que entender que votar al PP es votar a Bildu en diferido".

"Es sorprendente escuchar al candidato del PP hablar como el PNV: se ha referido a Euskadi como 'un gran país': si hablan y se mueven como PNV votar al PP es apoyar en diferido al PNV y a sus propuestas, lenguaje y a planteamientos". Pero el PP vasco lo niega: "Se acabó el gratis et amore". En Génova también avanzan que esta vez, y a diferencia del 28M, sus apoyos no serán gratuitos y pone el foco en el PSOE: "El PP no cambia de postura con respecto a Bildu en función de si estamos en campaña o no. La política de pactos la tendrá que aclarar el PSOE".