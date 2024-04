Feijóo acusa a PSOE y PNV de ser "fábricas de votantes de Bildu" y exige diferenciar "entre los que matan y los que mueren"

El líder del PP sube un poco más el tono a medida en que se acerca la cita con las urnas en País Vasco. El penúltimo día de campaña electoral, y días después de avisar a los vascos de que si votan a PSOE y a PNV auparán a los abertzales, Alberto Núñez Feijóo acusa directamente a estos partidos de ser "fábricas de votantes de Bildu" y exige diferenciar "entre los que matan y los que mueren", después de que el candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, continúe sin definir a ETA de banda terrorista.

Así, Feijóo se ha dirigido tanto a los socialistas como a los jeltzales para sugerirles que "hagan una reflexión" y realmente no lleguen a pactos postelectorales con Bildu, como hizo Pedro Sánchez a nivel nacional y después en Navarra y Pamplona. En definitiva, que no pacten con Bildu para que el País Vasco "no sea un lugar donde los que han hecho sufrir al pueblo lleven a término su objetivo fundamental: llevar a Euskadi hacia los camino del separatismo y del procés catán que nunca debe de importarlo el pueblo vasco", ha señalado desde San Sebastián.

El líder del PP ha ironizado con la que considera una estrategia de sus contrincantes en campaña: "Resulta que ahora el PNV y el PSOE no quieren que gobierne Bildu en Euskadi. Nosotros siempre hemos sido claros en el rechazo a que Bildu esté en las instituciones mientras no vuelva otra vez a ser un partido que tenga muy claro la diferencia entre los que matan y los que mueren".

Al líder popular no le sirve la postura que pueda dar el PSOE en campaña porque cree que después volverá a pactar con Bildu. En este sentido, ha defendido que el PP "siempre" ha estado del lado de las víctimas mientras que, "todavía" a día de hoy, "Bildu no está al lado de las víctimas ni condena los actos terroristas ni quiere esclarecer los más de 300 asesinatos cuya autoridad se desconoce".

Por todo lo anterior, el líder de la oposición ha pedido el voto para su candidato, Javier de Andrés, que hará "que las cosas empiecen a cambiar", como ha hecho el PP en todos los territorios en los que gobierna desde el pasado 28 de mayo. "Si la mayoría de españoles ha apostado por el PP y hoy el PSOE es un partido prácticamente sin territorio autonómico, espero que Euskadi se incorpore a la nueva política y abandone las coaliciones con el PSOE".