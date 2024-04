Álex Girona, de 'LIDLT 7', criticado por la imagen que ha compartido con Gabriela tras su reconciliación: "Qué vulgar"

La relación de Álex Girona y Gabriela ha estado repleta de idas y venidas desde que se dieran a conocer en la séptima edición de La isla de las tentaciones. Especialmente tras darse a conocer durante el tercer debate que el influencer había sido infiel a su pareja con una chica anónima.

Tras conocer la noticia, la joven aseguró que no sabía si llegaría a perdonarle o no. Pero, como así ha podido verse en redes sociales, todo ha quedado finalmente en una simple pelea. Una decisión que los fans de Gabriela no han aceptado todavía. Y es que, aunque Álex lanzó un comunicado en el que pedía su perdón, no han sido pocos los internautas que se han cabreado con él.

"Nos quedan muchas conversaciones pendientes", explicó Álex en aquel momento, dando a entender que no habían tomado todavía ninguna decisión firme sobre su relación. Ahora, casi una semana después, todo apunta a que finalmente ambos pudieron hablar el pasado fin de semana en A Coruña.

Mientras que tenían un bolo en una discoteca de la ciudad, los dos pudieron ponerse de acuerdo y volver de nuevo a darse una segunda oportunidad. Así, con una fotografía en la que se muestran muy unidos, los dos han dado a conocer la noticia de su reconciliación.

Sin embargo, no todo el mundo ha visto con buenos ojos la manera en la que lo han anunciado. No solo por el hecho de que no quieran que vuelva a estar juntos, sino por lo "vulgar" de la imagen. Como así se ha podido ver, los dos han regresado juntos a Elche, donde pudieron disfrutar de un día en la piscina.

La imagen ha sido muy criticada. alexxgirona/ INSTAGRAM

Tumbados en ropa de baño y rodeados de personas, han subido una fotografía en la que aparecen mirándose con gran amor. Algo que sería normal de no ser por la postura de Álex, quien tiene la mano colocada sobre el pecho de su novia, debajo del bañador, para que no se vea el seno de la joven.

"Es vergonzosa" o "Qué vulgar" han sido algunos de los comentarios más repetidos. Por el momento, ninguno de los dos han dado ningún tipo de detalle sobre cómo han vuelvo de nuevo a perdonarse o respuesta a las críticas.