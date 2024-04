Marieta se defiende de los ataques de Laura Matamoros antes de la unificación: "Está resabiada y se aburre"

Los concursantes de Playa Limbo (Kiko Jiménez, Arantxa del Sol y Blanca Manchón) se unificaron con el resto de concursantes durante la noche del martes en Supervivientes. Los únicos que conocían la existencia de los concursantes de dicha playa era Marieta, Miri y Rubén Torres.

Marieta fue la primera en saber de ellos el día de su llegada. Miri y Torres los conocieron dos días antes, pero ninguno podía decir nada. "Yo ya tenía información de que estaban aquí", aseguró Miri. Laura Matamoros, antes de ser expulsada ese mismo día, le echó la culpa a Marieta.

Carlos Sobera habló en privado con la de La isla de las tentaciones para saber si había dicho algo. "Yo no he dicho nada", explicó Marieta varias veces. "Me tendréis que poner el vídeo donde yo diga algo, no donde Laura diga que lo he hecho porque está resabiada y se aburre", añadió.

Finalmente, Miri tuvo que ir hasta el lugar para dar su versión: "Había rumores porque escuchamos cosas y no somos tontos. La presentadora dijo Laura Matamoros un día y luego se dijo Playa Limbo en vez de Playa Olimpo".

Para finalizar, la concursante explicó que veían muchas barquitas parar en la isla que tenían delante de la suya. "De ahí a que Marieta lo haya dicho, hay un paso", defendió Miri a su compañera.