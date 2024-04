Los protagonistas de 'La isla de las tentaciones 7' hablan del poliamor: "Lo mío es mío y de nadie más"

Tras el fin de su experiencia en República Dominicana, los participantes de La isla de las tentaciones 7 se enfrentan a los últimos debates tres meses después de que se celebrara su reencuentro. Los protagonistas de esta edición se han sometido a las preguntas sobre amor que el programa les ha planteado durante la pausa publicitaria.

María, que salió de la mano de David tras su duro paso por la isla, ha asegurado que no cree "nada en el poliamor". "Yo soy muy tóxica, lo mío es mío y de nadie más, y no abriría nunca a mi pareja", ha asegurado.

"Lo veo difícil. Tiene que haber mucha comunicación. Yo no lo he probado, pero sí que creo", ha comentado Borja, a diferencia de su amigo Álex, que ha expresado que su pareja es suya "y no la toca nadie más".

Por su parte, Mariona ha comentado que el poliamor es algo que respeta "completamente", pero cree que no podría abrir la pareja con nadie, "al menos actualmente". Su pareja, Adrián, ha asegurado que también lo respeta, pero no sería capaz porque se acabaría "volviendo loco".

"No abriría mi pareja, pero admiro a quien lo hace porque creo que hay que tener mucho amor propio, mucha autoestima y mucha seguridad", ha reflexionado Ruth. Pero Andrea y Alba Casillas han dado una respuesta más contundente.

"Eso no es para mí. Lo mío es mío, no se comparte", ha comentado Andrea. "No, yo para eso soy muy chapada a la antigua, la verdad", ha expresado también Alba Casillas.