María Verdoy responde a los insultos de Andrea, de 'La isla de las tentaciones 7': "Por ser mayor entiendo lo que es la toxicidad"

Andrea, de La isla de las tentaciones 7, y María Verdoy están en pie de guerra, aunque una más elegantemente que la otra. Y es que la exparticipante del reality la atacó en redes después de que la presentadora opinara que su relación era "lo más tóxico" que había visto nunca. Pero la periodista de 39 años se lo tomó con humor.

"No son conscientes de esa toxicidad y eso es precisamente lo que define una relación tóxica", declaró la conductora de Socialité. "Ella le anula completamente y él sigue y sigue. Si veis algo así, lo más mínimo cerca de vosotros, huid, salid de ahí".

Entonces, la malagueña de 18 años la llamó en Instagram "caraespárrago". "Te tendría que dar vergüenza, siendo más vieja que un saco de gnomos, hablando sin saber. Ya tiene el higo negro para estar hablando tonterías", añadió.

Este sábado, María Verdoy reaccionó a estas palabras y, lejos de enfadarse, decidió bromear con la expresión de "caraespárrago". "Andrea, tengo una pregunta para ti: ¿te refieres a espárragos blancos o verdes? Imagino que a los verdes porque me has puesto verde", dijo y comenzó a comerse un espárrago.

"Quizá no lo acabo de entender porque soy muy mayor, pero puede que sea por eso por lo que entiendo lo que es la toxicidad... y a mucha honra. Aunque sí que tengo que reconocer que he aprendido mucho vocabulario contigo: 'caraespárrago', 'higo negro'...", continuó el rostro de Mediaset.

Andrea vuelve a contestar

Al ver la reacción de la presentadora, decidió responder de nuevo y, a través de TikTok, se rio de que Verdoy se comiera un espárrago en directo en Telecinco.

"María, corazón, te he dicho 'caraespárrago', no que te comas un espárrago. Te has confundido", dijo mientras veía Socialité en la tele. "Voy a cambiar lo de 'caraespárrago' por 'caraculo', que tengo curiosidad por ver lo que te vas a comer en el siguiente programa".