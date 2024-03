Andrea Bueno, de 'La isla de las tentaciones 7', insulta a María Verdoy tras su crítica en 'Socialité': "Cara espárrago"

Andrea Bueno ha estallado contra Socialité. La que fuera participante de La isla de las tentaciones 7 y abandonara el reality tras la primera noche ha cargado duramente contra María Verdoy por la crítica que vertió en el plató hacia su relación con su presunta expareja, Álvaro Álvarez.

Y es que, según aseguraron en el programa de Telecinco el pasado domingo, la extinta pareja se habría dado una segunda oportunidad después de su breve paso por República Dominicana. Prueba de ello serían las pistas que ambos habrían dejado en sus respectivos perfiles de redes sociales.

En este sentido, la presentadora aprovechó par dar su opinión acerca de una de las parejas más controvertidas de la última edición de La isla de las tentaciones. "Lo de Andrea y Álvaro es lo más tóxico que he visto nunca. No son conscientes de esa toxicidad y eso es precisamente lo que define una relación tóxica", comentaba Verdoy, explicando su percepción de la dinámica de pareja entre Andrea y Álvaro.

https://twitter.com/mariapatinocdf_/status/1771904345862259137

"Ella le anula completamente y él sigue y sigue. Si veis algo así, lo más mínimo cerca de vosotros, huid, salid de ahí. Que sirva de algo ver estas relaciones en televisión", concluía la presentadora de Socialité.

Unas palabras que no han pasado inadvertidas para Andrea, que ha compartido varias historias de Instagram en las que arremete contra ella. "Cara espárrago", ha expresado la influencer, dirigiéndose a su televisor, donde Verdoy aparecía en pantalla. "El mensaje va para ti. Te tendría que dar vergüenza, siendo más vieja que un saco de gnomos, hablando sin saber. Ya tiene el higo negro para estar hablando tonterías", ha añadido.

Andrea ha criticado la falta de neutralidad por parte de la presentadora. "No es una niña, siendo presentadora tendría que ser un poco más neutra, con esa boca pestes... Criticando lo primero que se le pasa, si no sabes, no hables", ha zanjado, visiblemente molesta.