Borjamina, de los Mozos de Arousa, estalla contra 'Bailando con las estrellas' por su "trato injusto" a Bruno: "Me da pena"

Borjamina (29 años) y Raúl (25 años), que son hermanos, y su amigo Bruno (23 años) forman ahora mismo el trío más conocido de la televisión. Junto son los Mozos de Arousa, el grupo que se ha ganado el cariño de la audiencia gracias a su participación en Reacción en cadena.

El más joven de ellos, Bruno, se embarcó paralelamente en un nuevo proyecto, Bailando con las estrellas, donde aún continúa en liza, aunque, pese a contar con el favor del público, no pasa lo mismo con el jurado ni con sus propios compañeros.

"Es frustrante, parece que lo que nosotros hacemos aquí valorando no sirve para nada", lamentó en el último programa una de sus miembros, la coreógrafa Blanca Li. "Dices que somos injustos, pero yo creo que lo que es injusto es que tú, en la gala 11, sigas aquí. Se han ido parejas que bailan mejor que tú", añadió Julia Gómez Cora.

También le han criticado sus propios compañeros, a lo que Bruno reaccionó: "Yo venía a pasármelo bien, y me parece injusto que me pongan en una situación que no me lo permita. Si me quieren echar, que me echen, pero que me dejen pasármelo bien".

por eso, su compañero en Reacción en cadena Borjamina ha sacado la cara por él y ha estallado contra el programa: "No merece el trato tan injusto que está recibiendo", ha sentenciado en un vídeo publicado en sus redes sociales. "No es el que mejor baila, pero la gente quiere que siga. ¿Qué quieres que haga? Hasta me dio pena", se lamenta el gallego.

Borjamina considera que no se ha tenido en cuenta el "esfuerzo" y la "evolución" de Bruno, y, además, critica que durante la emisión se le intentara "sacar información de sus desamores y de sus relaciones", cuando había dejado claro "en más de una ocasión" que no se sentía cómo hablando de eso.