Los Mozos de Arousa: así es el día a día de los jóvenes que han acumulado 1,4 millones de euros de premio en 'Reacción en cadena'

Vilagarcía de Arousa es una localidad costera de Galicia de apenas 40.000 habitantes. En ese precioso entorno crecieron Borjamina (29 años) y Raúl (25 años), que son hermanos y su amigo Bruno (23 años). Los tres amigos, se conocieron en la Asociación Xuvenil Arousa Moza, que fundaron Borjamina y Raúl y que promueve la cultura y el ocio en Vilagarcía. Mientras, estudiaban oposiciones, Derecho y trabajaban… hasta que el concurso Reacción en cadena (Telecinco, lunes a viernes a las 20 horas) se cruzó en sus vidas.

"Habíamos ya participado en otros concursos y teníamos ahí el gusanillo de volver a ir a otro los tres en grupo. Entonces vimos que Reacción en cadena era de tres participantes y pensamos que podría ser un buen plan para ganarse unos eurillos", cuenta Bruno. Cerca de 200 programas seguidos después ya han acumulado 1.400.000 euros de premio y el contador sigue en marcha.

Los tres jóvenes ganan programa tras programa, en las divertidas pruebas de ingenio que propone el concurso presentado por Ion Aramendi. A los Mozos de Arousa, que así se llama su equipo en el programa de Telecinco, la tele les ha cambiado la vida.

"Ahora tenemos otras perspectivas de cara al futuro, pues se nos abren muchas puertas. Ha sido un giro de 180º", asegura Raúl. Y es que los tres viajan en semanas alternas hasta Madrid para grabar el concurso en los platós que Mediaset tiene a las afueras de la capital. Son 4 horas en tren desde Vilagarcía y una vez en Madrid, emplean tres días completos de grabación, en cada uno de los cuales graban tres programas.

20minutos.es acompaña a los Mozos de Arousa en su día a día. Borjamina, Raúl y Bruno llegan al plató a las nueve de la mañana. Apenas tienen tiempo para lavarse los dientes en el baño de su camerino, tienen dos, y llega la estilista del programa para revisar la ropa que han traído y planear sus estilismos. Bruno viene directo de las grabaciones de Bailando con las estrellas, que compatibiliza con Reacción en cadena y no ha podido ropa nueva. "Mañana tráeme esos pantalones", le regaña con cariño.

Al poco van a maquillaje. "Hay debate en redes sobre el flequillo, si para arriba o para abajo", se ríe Borjamina sobre lo que se comenta acerca de su peinado. En cualquier caso, en maquillaje se trata de "echar base para igualar los tonos y quitar brillos", nos explican las profesionales que atienden a los Mozos.

De ahí van a vestirse y mientras lo hacen, practican algunas de las pruebas del programa, inventándose cadenas de palabras y temáticas. "Qué, barriga, de cerdo, usas para callos... estómago, tripa". Y de inmediato, al plató. Allí es donde coinciden por primera vez con quienes serán sus contrincantes, con los que apenas cruzan unas palabras mientras les ponen los micros. Al lado de donde esperan hay un gran cajón de material de grabación que está cubierto con las pegatinas de los concursantes que se enfrentaron a ellos y perdieron. Cientos de nombres. Ya no queda espacio.

Son casi las once, hora de grabar

Una señora de Mallorca les ha enviado unos belenes personalizados, así que entre prueba y prueba los muestran, los enseñan y los agradecen. Ellos aprovechan su altavoz para darle visibilidad a diversas causas. Borjamina, por ejemplo, lleva en la muñeca una pulsera con la bandera de Ucrania. "Para mí es algo importante", Explica. "Siempre tenemos que llevar o polo o camisa lisas o estampadas, que no pueden llevar ningún mensaje, pero sí que a lo mejor mucha gente se fijó que llevó la pulsera de Ucrania y gente que está refugiada en España me lo comentó y me dio las gracias por el apoyo, sin tener que lanzar un mensaje mucho más obvio y claro", explica.

"Al final no nos damos cuenta, pero son casi 1.300.000 personas que nos ven cada día y poder transmitir un mensaje de gente que lo está pasando mal por alguna enfermedad o de gente mayor que están solos en sus casas o transmitir también muchas cosas de Galicia, que al final es nuestra tierra y poder hacer que las conozca todo España, pues para nosotros es un orgullo y una oportunidad", hace ver el concursante.

Y es que su popularidad es palpable. "Un trayecto por la calle que antes nos llevaba cinco minutos, ahora nos lleva veinte", explica Raúl por lo mucho que les paran. "En redes sociales también tuvimos un subidón de seguidores", añade Bruno. "Cualquier mínima cosa que publicamos o que hacemos sale en los medios… es una popularidad que para nada esperábamos", reflexiona.

Pero en su día a día intentan mantener la cabeza fría y concentrarse en seguir ganando programas. "Tratamos de distanciarnos un poco de de todo lo de fuera para centrarnos en el concurso cuando estamos aquí", explica Bruno. Y es que Reacción en cadena exige ingenio, lucidez e imaginación y además, rapidez y con dinero en juego. "Mucha gente dirá 'esa yo la sabía o yo podría haberla acertado' o nos dicen que tenemos que aguantar, pero al final nosotros sabemos nuestros límites, los conocimientos que tenemos y el cómo los nervios pueden jugar a veces en tu contra" y es por eso por lo que se lo toman "con calma y con concentración".

Tras un primer programa, en el que los Mozos de Arousa vuelven a imponerse, un rato corto para comer y de nuevo a ponerse detrás del atril del plató y de cientos de palabras y conceptos relacionados.

Acaban a eso de las siete dela tarde y de ahí al hotel. "A descansar, ducharnos, desmaquillarnos", dicen. Tras los tres días de grabación regresan a Arousa. Allí Raúl tiene un trabajo especial: acaba de ser elegido diputado autonómico por el PP y compagina ambas ocupaciones. "Como concejal llevaba ya dos años y pico", recuerda Raúl. Cuando fue elegido diputado "se valoró la opción de poder compatibilizar las dos cosas". "A día de hoy es lo que estoy haciendo, por ambas partes no se pusieron problemas", pone de manifiesto Raúl. Así que ahora saca adelante todo dedicándole más horas y recuperando la semana que no graba “ese tiempo perdido mientras grabo", con "más trabajo". "De momento se está compatibilizando bien las dos cosas", asegura.

Tras más de 200 programas los tres tienen claros cuáles son sus roles y personalidades a la hora de concursar y dar juego delante de las cámaras. Los describe así Borjamina: "El público va teniéndonos más encasillados. Yo soy el que media entre los dos. Bruno aporta espontaneidad, sobre todo en la prueba de la minicadena, que se lanza más. Raúl quizás es el más serio de los tres, pero que también tiene sus momentos. Personalidades marcadas sí tenemos", dice el vilagarciano.

Bruno también compatibiliza. A las nueve del día de este reportaje llegaba ya de ensayar una de sus coreografías en Bailando con las estrellas. "Es mucho curro, pero como tengo mucha ilusión y muchas ganas, pues lo llevo bien", hace ver. Con tan solo un pero: en redes sociales los Mozos de Arousa tienen muchos seguidores y fans y los comentarios son igual de buenos. "En el otro programa… pues sí que hay algún comentario más hater. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que tampoco tengo mucho tiempo para mirar redes y cosas de estas. Miro las mías, que en las mías me suelen dejar comentarios positivos y me quedo con eso", asevera Bruno.

La anécdota en plató

"A un programa vino Beret, pero no lo sabíamos. Sonó primero la canción y Borja dijo que él prefería la versión de Georgina sin saber que detrás de cámaras estaba esperando el mismísimo Beret, que iba a entrar al minuto. Quedó así un momento bastante gracioso... Beret pues se llevó ahí una sorpresita", cuentan los Mozos algo azorados.