Susto y angustia en 'Bailando con las estrellas': un bailarín se desmaya antes de su actuación y tienen que cortar la emisión

Justo cuando llegaba uno de los momentos más tensos de la noche en Bailando con las estrellas, conocer el nombre de las parejas de baile que debían bailar de nuevo ante el jurado por encontrarse en la cuerda floja, Sergi Padrós, el maestro de baile de Athenea Pérez, se mareó, protagonizando un angustioso momento.

Athenea Pérez fue la primera en advertir que su compañero de baile, así que tuvo que sujetarlo. Jesús Vázquez y Valeria Mazza, entonces, tuvieron que cortar la emisión en directo y dar paso a publicidad, mientras entraban los servicios sanitarios.

Tras volver de publicidad, y con los ánimos más calmados, Jesús Vázquez aclaró lo sucedido: el bailarín había sufrido una bajada de tensión, pero ya se encontraba bastante mejor.

De hecho, abandonó él mismo, a pie, el plató. Y, aunque se le aconsejó no bailar, el bailarín prefirió sí hacerlo. "Estoy bien, ha sido un pequeño susto. Soy muy alto y, a veces, no me llega la sangre al cerebro", bromeaba sobre el susto que acababa de vivir.