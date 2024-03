Jesé Rodríguez amenaza a Gorka por defender a Aurah Ruiz en 'Supervivientes': "Tiene ya sus guantazos con hora y día"

La tensión crece por momentos en Supervivientes. Sobre todo entre Gorka y Aurah, que viven sus peores días en el reality en cuanto a convivencia se refiere. Enemigos declarados, los concursantes protagonizaron una monumental bronca en la que no faltaron gritos y hasta descalificaciones.

Después de que la influencer acusara a sus compañeros de playa de tirarse "toda al tarde durmiendo", Gorka estallaba: "¡Siempre estás igual! ¡Por encima de todos, eres la mejor, la más guapa, la princesita de la playa, venga vete para allá solita maja! Te estamos haciendo la comida y llevándotelo a la boca todos los días. Mira lo que haces. ¡Nos tienes hasta aquí!", le decía, gritando.

Un clima de tensión que ha saltado incluso de Honduras a España, donde Jesé Rodríguez, pareja de la canaria, ha estallado contra el exconcursante de El conquitador.

"Este subnormal tiene ya sus guantazos con hora y día y no son míos. No hace falta que yo le dé. Te tenías que cuidar antes de entrar a algo que no eres bueno. Los del frente tuya me lo están diciendo. Te van a dar G -Gorka-. A las mujeres se les respeta y se les habla bien, tolete", amenazaba públicamente Jesé a Gorka.

Poco después, el deportista rectificaba en su Instagram con otra story: "Todo el mundo con bebé. Recuerden que me reporté por lo sucedido, no porque yo alce la voz solo he dicho un par de frases...".