Zayra Gutiérrez llega a España en muletas tras abandonar 'Supervivientes': "Voy a llegar a plató buena"

Zayra Gutiérrez, concursante de la nueva edición de Supervivientes 2024, ha tenido que abandonar el programa esta semana, a pesar de no haber sido expulsada, por prescripción médica y a su llegada a España este sábado se la ha visto caminando ayudada de unas muletas.

En el aeropuerto le esperaban algunos medios que se han querido interesar por su salud y por cómo se encuentra en estos momentos al tener que renunciar a su paso por el reality de Telecinco: "Joder. Lo único que te puedo decir es que estoy jodida de la espalda, pero mucho".

"Me caigo y encima me lesiono el pie, la espalda y el pie, voy a llegar a plató buena", ha manifestado la hija de Guti y Arancha de Benito mientras marchaba con alguna que otra dificultad.

Zayra Gutiérrez tuvo que ser desalojada de la playa de Honduras el pasado lunes 11 de marzo aquejada de fuertes dolores en la espalda que le han echado definitivamente del programa y ahora continuará su tratamiento y recuperación en España.

"La concursante presenta un cuadro de intensa lumbalgia y radiada a glúteos con predominio en el lado derecho. El dolor le impide estar de pie y le dificulta la marcha, por lo que debe utilizar muletas. La evolución del cuadro está siendo lenta y se prevé un tiempo de recuperación largo que hace imposible su continuidad en el programa", detalló el equipo médico del programa en un comunicado.

"Me da mucha rabia porque tenía muchas ganas de que me conozcáis, de verme luchar, de ganar y dedicárselo a mi hijo y mi familia, pero sé que me van a cuidar cuando llegue y espero que no estén decepcionados conmigo", declaró Zayra al enterarse de que tenía que dejar el reality a las primeras de cambio.