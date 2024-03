Antonio Tejado arremete contra la Guardia Civil tras criticar a su tía, María del Monte

Fernando Velo, el abogado de Antonio Tejado, dio hace unos días más detalles sobre la situación de su cliente por ser acusado de presunto cabecilla del robo en casa de María del Monte.

El letrado anunció en Y ahora Sonsoles su último paso: "Hemos solicitado la libertad de Antonio Tejado. Consideramos que no existen motivos suficientes para mantener la prisión provisional y que existen medidas alternativas igualmente eficaces para alcanzar los mismos fines".

Así, el abogado señaló que "Antonio tuvo oportunidad de explicar todos los elementos" hace unos días en los juzgados. Entre ellos, ha destacado que la última llamada que hizo el sevillano a su tía se debe "a la entrega del perro".

Por otro lado, el abogado insistió en que, tras el robo en casa de María del Monte, el continuó teniendo contacto con ella, "interesándose por su estado".

Varias informaciones aseguran que, en un primer momento, el sobrino de María del Monte arremetía contra la artista, algo que no gustó nada a la cantante. Sin embargo, ahora el objetivo de las últimas declaraciones del extertuliano han sido la Guardia Civil y sus investigaciones, asegurando tajante que no existen pruebas para que él esté en la cárcel.

De ello informó este fin de semana Amor Romeira en Fiesta, donde aseguró que Tejado ha criticado que está siendo juzgado mediáticamente, algo que impide que salga de la prisión.

"Antonio Tejado dice que no existe ninguna prueba. No hay ningún objeto personal de su tía que haya sido localizado en su casa. No existe ninguna vinculación de él hablando sobre el robo de la casa de su tía con los implicados", indicó la canaria, dando validez a la la hipótesis que quiere defender Tejado de que su vínculo con la banda es simplemente deportivo.