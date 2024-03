El abogado de Antonio Tejado habla en 'Y ahora Sonsoles': "Hemos solicitado su puesta en libertad inmediata"

Y ahora Sonsoles ha podido hablar con Fernando Velo, el abogado de Antonio Tejado que ha dado más detalles sobre la situación de su cliente por ser acusado de presunto cabecilla del robo en casa de María del Monte.

El letrado ha anunciado su último paso: "Hemos solicitado la libertad de Antonio Tejado. Consideramos que no existen motivos suficientes para mantener la prisión provisional y que existen medidas alternativas igualmente eficaces para alcanzar los mismos fines".

Así, el abogado ha señalado que "Antonio tuvo oportunidad de explicar todos los elementos de la explicación" hace unos días en los juzgados. Entre ellos, ha destacado que la última llamada que hizo el sevillano a su tía se debe "a la entrega del perro".

"Intentó entregarlo reiteradamente y nunca pudo [...] Era un cachorro que le ocasionaba destrozos y no le dejaba dormir por las noches", ha explicado.

Por otro lado, el abogado ha insistido en que, tras el robo en casa de María del Monte, el continuó teniendo contacto con ella, "interesándose por su estado".

Por otro lado, Velo ha asegurado que no hubo un enfoque general en lo que se le preguntó a Tejado durante su declaración: "El ministerio fiscal formuló bastantes preguntas, abordó todos los asuntos y Antonio contestó absolutamente a todo con rotundidad".

En cuanto a si tiene relación con su tía, ha dicho que "no le consta": "Es una cuestión que no me compete, y tampoco puedo decir lo que opina María del Monte en este momento".