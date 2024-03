'Así es la vida' recoge la opinión de María del Monte sobre Tejado: "Cree que en el caso de estar implicado no se quedó con el botín"

Antonio Tejado ya ha declarado como presunto cabecilla de la banda que robó en la vivienda de María del Monte. Y Así es la vida ha podido conocer cómo se encuentra la cantante tras las palabras de su sobrino.

Ha sido la colaboradora Almudena del Pozo la que ha transmitido desde el programa de Telecinco las últimas informaciones sobre la artista. "Están pasando unos días muy malos, tanto María como Inmaculada", ha detallado.

"Ella no tiene nada que decir sobre si su sobrino es culpable o no de este robo, pero lo único que tiene que decir es que ella y su familia han sido víctimas de un robo, no saben por parte de quién", ha explicado Almudena del Pozo.

Sin embargo, la periodista ha retransmitido lo que María del Monte le habría dicho a "su entorno más cercano": "En el caso de que su sobrino estuviera implicado en esto, ella está convencida de que no se ha quedado con absolutamente nada del botín".

Así, Gema Fernández ha apuntado que en ello recae una de las contradicciones de Antonio Tejado en los juzgados, pues él aseguró que su tía piensa que no está implicado en el asalto, pero ella no ha dicho nada. "Su tía habría salido dando la cara diciendo 'estoy convencida de que mi sobrino no ha hecho nada'", ha opinado la colaboradora.