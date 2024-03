'Supervivientes' incorpora a una nueva 'tentación', aísla a un concursante y expulsa a otro: "Aunque suene raro, gracias"

Supervivientes vivió este domingo una noche muy intensa. Primero, porque anunció la primera expulsión definitiva del concurso. En este caso fue Rocío Madrid la primera concursante en decir adiós al reality después de medirse en duelo ante la audiencia con Kiko Jiménez y Lorena Morlote en Playa Limbo.

Madrid, que era la última en llegar a Playa Limbo tras ser la desterrada por la audiencia en la pasada gala, se mostró durante toda la velada triste y muy agotada con la situación que estaba viviendo en el programa y con sus compañeros en la playa, con quienes ha tenido varios encontronazos.

Por eso, cuando Sandra Barneda dijo su nombre, su sensación fue más de alivio que de otra cosa: "Gracias, España. Aunque suene raro, muchas gracias, es que no podía más y tampoco me veía capaz de abandonar por una cuestión de amor propio. A mí esto se me está haciendo bola, si me hubiera quedado creo que no hubiera aguantado dos días seguidos. Agradezco a todo el mundo que me ha apoyado, pero estoy feliz de irme", señaló la expulsada.

Por otro lado, el reality incorporó a una nueva concursante, en sustitución de Zayra Gutiérrez, que tuvo que abandonar por un problema de salud. La elegida ha sido Marieta, de La isla de las tentaciones 7. "Estoy temblando, pero voy dispuesta a todo", fueron sus primeras palabras.

Además, Carmen Borrego ha vuelto a ser aislada para ser atendida por los servicios médicos. "No he tirado la toalla, estoy superando un bache", advirtió, eso sí, la hermana de Terelu, dejando claro que continúa en la aventura.