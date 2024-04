Gabriela y Álex Girona, muy criticados tras tatuarse en los labios el nombre del otro: "Ni aunque me paguen me hago eso"

Álex Girona y Gabriela se dieron a conocer en la séptima edición de La isla de las tentaciones y el amor no tardó en llegar. Sin embargo, tras el fin del programa, los dos se distanciaron. Aunque, lo cierto es que sus sentimientos fueron mucho más fuerte y finalmente se dieron una segunda oportunidad.

Desde entonces, los dos no dudan en compartir en redes sociales lo enamorados que están. Las publicaciones y los besos públicos no han sido suficientes para dejar claro que ya no conciben la vida sin el otro. Por eso, en el primer debate final del reality, la pareja se convertía en el centro de todas las miradas tras enseñar al público el gran paso que han dado.

Y es que los dos se han tatuado unos cuernos y las coordenadas de Villa Playa, para tener siempre presente el lugar donde se conocieron. Aunque ese no es el único diseño de tinta sobre sus pieles. Como así han enseñado en su cuenta de Instagram, la murciana se ha grabado el nombre de su novio en la parte interior del labio. Por su lado, Álex ha hecho lo propio con el diminutivo de su novia, Gaby, junto a un corazón. "El amor de mi vida", ha asegurado la murciana.

Tras compartir las imágenes, la polémica no ha tardado en formarse. No son pocos los usuarios que se han quedado completamente sorprendidos por la decisión. Tatuarse el labio no es una decisión sencilla, debido a lo delicado de la zona, por eso han cuestionado si con el tiempo querrán o no deshacerse del nombre del otro.

Como muchos han destacado, Álex comenzó su romance con Gabriela cuando aún estaba con Marieta, y ella le dejó plantado tras la hoguera final para poder estar con Miguel Martínez, otro tentador. Por ello, los comentarios sobre un posible arrepentimiento han inundado sus publicaciones.

"Ni aunque me paguen, me hago yo eso", o "llevo 18 años con mi pareja y no lo haría", son solo algunos de los comentarios que pueden leerse en su último vídeo. Aunque no solo críticas, hay quien ha tirado de humor comparando la duración del tatuaje con su romance. Y es que al estar en una zona tan especial como los labios, con el tiempo el tatuaje se acabará desgastando: "Les va a durar el amor, lo que les va a durar el tatuaje".