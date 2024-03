Marieta sufre un percance al tirarse del helicóptero en medio de un temporal: "Me daba mucho miedo"

Marieta ya se ha unido a sus compañeros en la aventura de Supervivientes tras su paso por La isla de las tentaciones. La joven de Elche llega a Honduras en sustitución de Zayra Gutiérrez, quien tuvo que abandonar por motivos médicos.

Desafortunadamente, la chica llegó en medio de un temporal. "Tenemos condiciones extremas, con alerta roja, tormentas, inundaciones...", explicó Laura Madrueño. A pesar de todo, Marieta pudo hacer el emblemático y significativo salto desde el helicóptero.

"Estoy cagada, pero lo intento disimular", le confesó al presentador. Marieta saltó sin pensarlo, con la mala suerte de que cayó inclinada debido al fuerte viento que hacía: "Me daba mucho miedo, pero lo he hecho".

Madrueño enseñó la rojez del muslo de Marieta, que afirmó que se había hecho daño: "Me he dado un golpe que no veas". Pese a todo, siguió adelante con fortaleza. "¡Superando barreras dese el primer minuto!", la felicitó Laura.

Tras ello, la joven conoció a Laura Matamoros, Kiko Jiménez y Lorena Morlote. "Vas a unirte al resto de tus compañeros, pero no puedes decir que sabes que están ellos tres, o habrá consecuencias", le advirtió Jorge Javier a la novata.