Laura Matamoros habla de la separación de su expareja: "Estoy en tratamiento psicológico"

Sola en Cayo Paloma. Así se encontraba Laura Matamoros durante la noche del jueves en Supervivientes, aunque tuvo que ser evacuada por el fuerte temporal. La concursante estaba aislada debido a la fuerte pelea que protagonizó con Kiko Jiménez por una cacerola sucia.

Laura le confesó a Jorge Javier Vázquez el motivo por el que la pelea se le fue de las manos, y todo erradicó en el proceso de separación de la joven con Benji Aparicio, padre de sus hijos: "La relación no ha sido idílica".

"Estoy en tratamiento psicológico, porque me he dejado de querer y de valorarme", explicó. "Todo esto se lo conté a Kiko, y para mí ha sido deslealtad lo que me ha mostrado".

El presentador también habló con Kiko Jiménez, que se mostró arrepentido por lo acontecido: "Me sabe muy mal todo lo que pasó, no supo controlar la situación porque emocionalmente no está bien". Asimismo, explicó que quería solucionar las cosas.

"Me gustaría pedir disculpas al público, a la organización, a Carlos Sobera y Laura Madrueño", se disculpó por la trifulca en directo durante la noche del martes. "Si a Laura le ha sentado algo mal, también le pediría disculpas. No soy perfecto", añadió.