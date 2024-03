Laura Matamoros pierde los papeles en 'Supervivientes' y lanza una amenaza: "Quiere abandonar"

Laura Matamoros amenazó durante la noche del martes en Supervivientes con abandonar el programa en pleno directo. La hija de Kiko Matamoros llegó a la prueba de 'cultura picante' con su saco, dispuesta a marcharse de la isla por una pelea con Kiko Jiménez.

La joven fue de las últimas incorporaciones al concurso, y vivía junto a su compañero y Lorena Morlote en 'Playa Limbo', apartados del resto. "La pelea ha sido por una cazuela sucia", alertó Carlos Sobera. "Laura quiere abandonar", sorprendió Laura al presentador.

"Hay situaciones que no voy a permitir", sentenció Laura al llegar junto a Laura Madrueño. "Yo ayudo en lo que puedo y como puedo", siguió quejándose. "No es normal decir 40 veces que hay algo sucio, se lava y ya está", le respondió Jiménez.

La pelea, al parecer, venía por conversaciones de detrás de cámaras, como contó Matamoros: "Me la está jugando por detrás con temas de los que no puedo hablar y con personas así no quiero convivir".

Kiko estuvo de acuerdo. "Con esta señora no quiero convivir", dijo rotundo. "Me ha llamado 'hijo de la gran pu...', y no voy a permitir que se me falte al respeto", explicó.

El conflicto no se solucionó durante el programa, pero Sobera les aconsejó: "Es propongo que habléis y os digáis lo que tengáis que deciros en la intimidad, y si es imposible de solucionar, os mandamos a los dos a casa".