El grito de Laura Matamoros en 'Supervivientes' hace que su protagonista se derrumbe: "¡Makoke a la calle!"

Laura Matamoros se hizo eco del meme que está dando la vuelta por toda España en las redes sociales. La hija de Kiko Matamoros, ex de Makoke, decidió gritarlo antes de saltar desde el helicóptero al ser nueva concursante sorpresa de Supervivientes: "¡Makoke a la calle!".

La concursante e influencer lo dijo a sabiendo que de Makoke estaría en el plató, ya que ella misma lo verbalizó. "Estaba empatizando con ella, por un salto superbonito", explicó Makoke en directo, dado que Laura también le dedicó el salto a sus hijos.

"Yo apoyo a Laura, pero, aparte de la coña, ha sido un poco 'yo estoy aquí y tú no", señaló Anabel Pantoja, haciendo referencia a las veces que Makoke ha intentado concursar, pero no se lo han permitido.

Tras ello, Makoke se echó a llorar en el plató: "Me lo he tomado mal, pero no por mí, porque tengo prioridades en la vida". Sandra Barneda, se sentó a su lado: "Das imagen de fuerte, pero te ha hecho daño".

Previamente, Laura Matamoros se había emocionado en el helicóptero: "Estoy acojonada, me da mucho miedo estar incomunicada por mis hijos". Además, aseguró que iba a Honduras para ganar, tras quedarse a nada de hacerlo en la edición de 2017.