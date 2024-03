Zayra Gutiérrez tiene su primer bajón en 'Supervivientes': "Que venga a verme a Honduras"

La primera noche en Honduras de los concursantes de Supervivientes 2024 no ha sido nada fácil para ninguno de ellos, pero la que peor lo ha vivido ha sido Zayra Gutiérrez. La joven se ha derrumbado ante sus compañeros al acordarse de su novio e incluso ha pedido un deseo al ver una estrella fugaz en el cielo: "Que venga mi novio a verme a Honduras".

El programa ¡De viernes! ha mostrado las imágenes de la hija de Guti muy triste mientras era consolada por otros dos concursantes: Kike Calleja y Carmen Borrego.

El exreportero de Sálvame y actual colaborador de Telecinco ha apoyado a la joven confesando que también le gustaría tener allí a su mujer. "Veo a Mario y a Claudia y me muero de envidia", ha dicho Calleja al referirse a la pareja formada por Claudia Martínez y Mario González, que participan juntos en esta aventura. "Me encantaría estar igual", confesaba entonces Zayra Gutiérrez, entre lágrimas.

Sin embargo, Carmen Borrego no ha opinado lo mismo: "A mi marido lo amo más que a nada en el mundo, pero aquí, pasando necesidad conmigo, ya tengo bastante. Estoy preocupada por mí y por él, que no le vaya a picar esto, aquello… que no, que no", se ha reafirmado la hermana de Terelu Campos.

Kike Calleja ha continuado animando a Zayra Gutiérrez al tratar de hacerle ver que muchos de sus compañeros se encuentran en la misma situación que ella: "Yo llevo todo el día pensando en mi mujer, en mi familia, e intento no venirme abajo porque es que, si no, esto se hace eterno", ha manifestado.

Finalmente, Borrego trataba de ser optimista y distraer a la joven para que aproveche el momento presente y su participación en el concurso de Telecinco. "Te voy a decir una cosa: a tu novio lo tienes toda la vida, mira qué cielo, que no lo vas a tener toda tu vida", le ha dicho.