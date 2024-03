Rocío Madrid, primera expulsada de 'Supervivientes', dice que sus compañeros de playa se pusieron de acuerdo para hundirla

Este martes, Supervivientes: tierra de nadie recibió en su plató a Rocío Madrid, la primera expulsada definitiva del reality de supervivencia. La ya exparticipante desveló algunas informaciones de sus compañeros en Honduras.

En el plató del programa, conducido por Carlos Sobera, la presentadora reveló que, bajo su percepción, hubo un acuerdo entre Laura Matamoros, Kiko Jiménez y Lorena Morlote, sus compañeros de Playa Limbo, para que ella fuera la expulsada.

Y es que, en la votación exprés que hubo el domingo en Supervivientes: Conexión Honduras, Rocío Madrid vivió un rifirrafe con los otros concursantes. "Estoy sufriendo lo más parecido al bullying que he vivido en mi vida. Hay mucha maldad y entre ellos tres se han puesto de acuerdo para hundirme. El objetivo de ellos es que me hunda y que me quiera ir", expresó.

Tras estas palabras, finalmente la audiencia decidió que fuera la presentadora quien abandonara definitivamente el concurso. Y, según defendió la exconcursante, Morlote advirtió a Matamoros y Jiménez sobre ella antes de que llegara a esa playa. "Yo creo que Lorena les puso en aviso y se unieron y se hicieron piña para destrozarme", lanzó en el plató.

"Desde que llegué a esa playa, fue cuando realmente perdí mi equilibrio emocional. Para mí fue insostenible. Soy consciente de lo que dije en directo, no quiero repetir la palabra porque no es necesario. Pero yo el nivel de humillación, de reírse de mí, de hacerme el vacío y atacarme con mi vulnerabilidad para destrozarme, no lo he vivido en la vida", manifestó en Tierra de nadie.

Así, Rocío Madrid defendió que sus compañeros se unieron haciendo un pacto para ir en su contra y que finalmente esa estrategia tuvo el resultado que ellos habrían pretendido con la expulsión de la presentadora.