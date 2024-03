Kike Calleja desvela detalles de su relación con Terelu Campos: "Ese tiempo me dio la vida y me salvó de la tristeza"

El periodista Kike Calleja, uno de los concursantes de esta nueva edición de Supervivientes, se ha sincerado con uno de sus compañeros del reality y ha desvelado detalles de su pasada historia de amor con Terelu Campos y de cómo es su relación actual.

"Mi madre va a hacer once años que falleció, y es el mayor golpe que me he llevado en la vida", comenzó expresando el colaborador de Telecinco a Javier Ungría. "Me descontrolé y no encontraba mi camino. Me volqué en mis amigos, salía mucho por las noches... Y conocí a Terelu", continuó.

Calleja explicó a su compañero que coincidió con la hermana de Carmen Borrego en un momento complicado para los dos. "Ella estaba saliendo del cáncer, también estaba en un momento sensible, y nos hicimos muy amigos", comentó el periodista. Aseguró que tuvieron "una historia muy bonita"., pero decidieron no continuarla y se convirtieron en "íntimos amigos".

"Salíamos mucho, salíamos a cenar por ahí, nos lo pasábamos genial", confesó a Ungría. Para Calleja, Terelu Campos fue un refugio en ese difícil momento que estaba atravesando. "Ese tiempo me dio la vida. Me salvó de la tristeza que tenía. Yo siempre se lo dije a ella durante ese tiempo. Nos ayudamos mutuamente porque ella estaba saliendo de su historia y yo estaba con la mía", añadió.

Tal es la relación entre Terelu Campos y Kike Calleja, que el periodista siguió contando que ayudó a su amiga a escribir sus memorias. "Haciéndolo descubrí que su padre había muerto el mismo día y el mismo mes que mi madre. Desde entonces siempre hemos tenido un vínculo muy especial", reveló.

Expresó que le hace "muy feliz" que la hija de María Teresa Campos sea tan amiga de su mujer. Además, desveló que considera a Terelu y al resto de los Campos parte de su "familia". "Yo la quiero muchísimo. Apareció en un momento muy importante de mi vida", confesó Calleja.

La hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio, pudo escuchar las declaraciones de Kike Calleja desde el plató de Supervivientes y no pudo evitar dedicar unas bonitas palabras al concursante: "Le tengo mucho aprecio a Kike, por eso hay que salvarlo. Además, la relación que tiene con mi madre es buenísima y se quieren muchísimo".

Rubio añadió que considera que Calleja es "un tío genial" y "supergracioso". "En la intimidad Kike es superdivertido. Por favor, tienen que sacar esa parte de él para que lo veamos", expresó también la hija de Terelu Campos.