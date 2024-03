Javier Ungría da detalles de su ruptura con Elena Tablada: "Me puso un detective, alguien le diría que es buena idea"

Javier Ungría se ha abierto en Supervivientes y, ante Kike Calleja, ha dado detalles sobre la separación que vivió con su exmujer, Elena Tablada. "He escuchado tantas cosas... Siempre te ponen a ti de culpable", comenzó a decirle el periodista.

El empresario, entonces, defendió que no es culpable: "Yo creo que en una relación, como en todas, siempre es cosa de los dos. Las relaciones no se cuidan lo suficiente, la gente opina sin saber. A mí me afectaba bastante", confesó.

Preguntado por quién fue el que tomó la decisión de separarse, Hungría señaló: "La tomé yo, ella intentó también que no fuese así". "Yo ahora no tengo pareja", admitió. "Yo creo que ella sí, me puede sonar que ella puede tener alguien ya por ahí".

"Ella a priori es como distante, como un poquito fría puede ser...", detalló el empresario sobre su ex. "Me puso un detective, alguien le diría que es buena idea. Habrá mucha gente a traición que puede tocar un poquito las narices o puede meter ahí la patita en queriendo sacar provecho de cosas y contamina".