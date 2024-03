Alexia Rivas: "Lorena Morlote no me cobró 500 euros, lo he comprobado en el banco y fueron 720 euros"

La participación de Lorena Morlote en Supervivientes 2024 se ha convertido en una de las más polémicas que se recuerdan en el formato de Telecinco. La conocida como 'peluquera de los famosos' ha decidido unirse a Laura Matamoros en su cruzada contra Makoke, quien se encargaba de defenderla en el plató de Mediaset.

Una estrategia que no ha sentado nada bien a la ex de Kiko Matamoros, que ha decidido dar por terminada su amistad con Lorena Morlote. Sin embargo, pese a que la peluquera se encuentras aislada en los Cayos Cochinos, en España no dejan de sumársele rivales.

Así, el pasado miércoles, Alexia Rivas criticó que la peluquera le había insistido en hacer una colaboración con ella cuando la joven se encontraba en el punto de mira mediático por su relación con Alfonso Merlos, expareja de Marta López. Sin embargo, tras llevar a cabo la colaboración, la peluquera le había cobrado "500 euros": "Cuando cobre el caché de Supervivientes, que me los devuelva".

Este jueves, sin embargo, la joven ha querido matizar la información que aportó hace solo un día en Vamos a ver: "Ayer mentí. La audiencia merece saber la verdad. Lorena Morlote no me cobró 500 euros. Lo he comprobado en el extracto del banco y con mis padres y fueron 720 euros".

Ante la sorpresa del resto de sus compañeros presentes en el plató del matinal de Telecinco, la periodista ha detallado los tratamientos que le hizo la peluquera: "Fueron 599 euros por el pelo, que me hice cuatro reflejos rubios y me corté las puntas un centímetro, y 120 euros por la manicura".