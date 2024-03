Alexia Rivas, contra Lorena Morlote: "Cuando salga de la isla y cobre, ¡que me devuelva los 500 euros por una colaboración!"

La participación de la peluquera Lorena Morlote en Supervivientes se ha convertido en una de las más polémicas de esta edición del concurso de Telecinco. Desde que la estilista fue expulsada a Playa Limbo, parece que ha comenzado a forjar una buena amistad con Laura Matamoros.

Sin embargo, desde el plató de Telecinco, Makoke no parece estar muy contenta con los comentarios que está recibiendo por parte de la peluquera; pues la ex de Kiko Matamoros se encargaba, hasta ahora, de defender a Lorena Morlote.

"Makoke a la calle" se ha convertido en la consigna preferida de Laura Matamoros en Supervivientes y, ahora, desde que Morlote se ha unido a los habitantes de Playa Limbo, también ha optado por cargar contra su única defensora en plató.

Este miércoles, además, desde el Club Social de Vamos a ver, Alexia Rivas ha contado una anécdota que no ha dejado en muy buen lugar a la peluquera. Así, la joven ha explicado que, cuando estaba en un gran momento mediático, debido a su relación con el periodista Alfonso Merlos, ex de Marta López, Lorena Morlote se puso en contacto con ella.

"Me dijo que fuera a su peluquería y, cuando llegué, estaban los camarógrafos y varias personas de la revista del saludo (la revista ¡Hola!) para hacerme las fotos. Al terminar, me dijeron que debía 500 euros y yo escribí a Lorena, que nunca me contestó. Aquello era una colaboración", ha apuntado Rivas que, además, ha sentenciado: "Me cobró 500 euros por darme cuatro reflejos rubios y cortarme un centímetro las puntas. Cuando salga de la isla y cobre lo que le paguen, ¡que me devuelva los 500 euros!".