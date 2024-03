Una periodista de la BBC, sobre el vídeo de Kate Middleton y Guillermo: "Han pagado medio millón de libras por las imágenes"

Las especulaciones acerca del estado de salud de Kate Middleton han aumentado aún más tras la publicación de un vídeo en el que la princesa de Gales estaría paseando junto al príncipe Guillermo por un mercado agrícola de Reino Unido.

Se trata, como han apuntado varios medios de comunicación, de un vídeo grabado por un hombre que pasaba por la zona y que, al ver al heredero de la corona británica, decidió captar las imágenes.

Este miércoles, Helen Wade, periodista de la BBC, ha visitado el plató de Vamos a ver para aportar los últimos detalles acerca de las fotografías y los vídeos de Kate Middleton que tanta polémica están generando.

"La princesa de Gales está muy recuperada. Las imágenes que ha publicado The Sun sí que es ella. La prensa británica ha preguntado si pueden verificar el vídeo publicado y, claro, el palacio lo confirmó", ha destacado la periodista.

Asimismo, haciendo referencia a la apuesta que Joaquín Prat hizo el pasado martes con su compañera Patricia Pardo, Wade ha bromeado: "Si me hubieses llamado antes, te habría ahorrado los mil pavos".

"Los que seguimos a Kate y cubrimos esto sabíamos que era ella, pero lo que pasa es que ha habido otro bulo en Twitter porque una persona puso la imagen con inteligencia artificial y salió otra, pero la que sale en la realidad sí que es ella", ha agregado Helen Wade.

Además, la periodista de la BBC ha señalado: "En un principio, la estrategia que han tenido para manejar todo lo que ha desencadenado a raíz de esto ha sido un poco caótica. Están reaccionando, pero no están zanjando de una vez por todas. Han dejado que ella explicara la foto retocada, que ya es algo raro. Todo este caos en el equipo de comunicación le está restando credibilidad a ellos y a la institución, la gente no se cree lo que se está mostrando".

"Lo que pasa es que hay conflicto entre el equipo de prensa y los mismos príncipes de Gales. Ellos sueltan sus fotos con los niños, pero tienen ese problema: no se ponen de acuerdo sobre qué contar. Tengo entendido que han pagado al que ha hecho el vídeo medio millón de libras. Es el valor informativo de esa imagen. He observado que la gente que entrevistamos, los más jóvenes no se lo creen, sin embargo, los más mayores afirman que los creen. Este es el problema que tienen, que pierdan la credibilidad de los que van a ser sus súbditos", ha agregado Wade.

Finalmente, acerca de la supuesta amante de Guillermo, Helen ha sido contundente: "Esto lo llevo desmintiendo desde hace dos años. No es verdad. Han tenido que tomar medidas legales y han dicho que, por favor, paren ya. Son amigos sociales y son casi vecinos. Están muy tristes con todo este rumor".