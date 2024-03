Un periodista de 'The Times', sobre el estado de salud de Kate Middleton: "Hasta el 17 de abril no sabremos nada de ella"

El estado de salud de Kate Middleton mantiene preocupado a todo el planeta. Hace ya tres meses que la princesa de Gales no se deja ver en público y, para colmo, la publicación de una fotografía manipulada por la propia royal ha avivado aún más los diferentes rumores.

Infidelidad, una enfermedad grave... son muchas las suposiciones vertidas por los ciudadanos y la prensa tanto británica como internacional. Este lunes, Simon Hunter, periodista de The Times ha visitado el plató de Espejo Público para contar la última hora referente a Middleton.

"Hasta el 17 de abril no sabremos nada", ha señalado el periodista británico tras comentar que había podido hablar, directamente, con el Palacio Real británico. Asimismo, Hunter ha destacado que Kate se había sometido a una cirugía abdominal y que, tras haber obtenido unos resultados satisfactorios, los médicos habían procedido a enviarla a casa.

Simon Hunter, además, ha explicado que varios amigos del príncipe Guillermo le habían trasladado que Kate Middleton se encuentra "muy mal, fatal", desde "la chapuza de las fotos": "Ella solo quería hacer algo bonito para el día de la madre. Si estamos diciendo que ella ha hecho un Photoshop poniendo su cara de una portada de Vogue, ¿alguien que inserta bien esa imagen no puede hacer el resto bien?".

El periodista ha apuntado que confía en las informaciones vertidas por el palacio de Kensington y que, por tanto, la ausencia de la princesa de Gales se debería a un problema de salud privado. Además, Hunter ha recordado que no se puede publicar nada debido a las leyes existentes en el país y que Guillermo ha apoyado esta política de comunicación: "Hay que entenderlo en su infancia, lo que le pasó a su madre y cómo está siendo como padre".

Finalmente, el británico ha desvelado que había podido hablar con una fuente cercana a Kate, quien le ha contado una versión de lo que está ocurriendo con la princesa: "No lo tengo contrastado, pero aunque lo tuviera, no lo contaría. Lo que me han contado me cuadra perfectamente con la información que nos han dado y cuando hablamos de un tema de salud todo el mundo tiene derecho. No es la jefa del Estado, es una princesa. ¿Estamos diciendo que no tiene derecho a recuperarse?".