Lorena Morlote se ha convertido en una de las protagonistas de Supervivientes 2024 al hacerse amiga de Laura Matamoros a costa de hablar de forma desconsiderada de Makoke, haciendo así unos comentarios que han hecho que la malagueña rompa su amistad con la concursante. Pero, este martes, se han podido conocer más detalles de la peluquera de los famosos. Y es que Así es la vida ha recopilado todas sus polémicas.

El programa ha indagado más en la trayectoria de la superviviente, hasta llegar a un caso en el que una mujer gitana denunció que sufrió racismo por parte de la profesional.

Además, ha señalado que Morlote ha sido denunciada por la actriz Marcia Di Lele. "Sufrí amenazas, maltrato psicológico. Mi hijo, mi marido y yo", ha denunciado la intérprete. Por esta misma línea, ha dado la presunta explicación de la actitud de la peluquera: "Compré un local al lado del suyo para hacer estética".

Así, Di Lele ha asegurado que tuvo que cerrar su negocio por las amenazas de Morlote. "Tengo un niño con problemitas que también está amenazado por un amiguito de ella".

"Me quedé un mes bajando y saliendo por el garaje para no salir por delante de su puerta. He puesto la denuncia para que ellos sean la primera sospecha si me pasa algo", ha explicado la entrevistada. Sin embargo, la actriz ha lanzado: "Voy a votar para que gane y me devuelva el dinero que le dejé prestado, 5.000 euros".

Por otro lado, un exempleado de Lorena Morlote ha hablado con el programa de Telecinco y le ha "dado la razón" a la exmujer de Kiko Matamoros en su disputa con la peluquera.