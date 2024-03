Laura Matamoros dedica una emotiva carta a sus hijos: "Tengo lo mejor del planeta, que sois vosotros"

Laura Matamoros lleva apenas una semana en Supervivientes, pero ya ha hecho todo lo posible por ganarse el cariño de todos los seguidores. La hija de Kiko Matamoros está intentando disfrutar lo máximo que puede de la experiencia y prueba de ello es la buena relación que tiene con Kiko Jiménez.

Sin embargo, aunque parece que en sus primeros días la hermana de Diego Matamoros se encuentra muy a gusto —tanto que ha podido recuperar su relación con Lorena Morlote—, lo cierto es que echa de menos su vida en Madrid y, concretamente, a sus hijos.

Por ello, como sabía que estaría durante mucho tiempo sin verlos, dejó 17 cartas escritas para que las fueran leyendo conforme su experiencia en Supervivientes fuese desarrollándose. Así, tras una semana en el programa, los pequeños han podido conocer la primera 'historia ficticia' de su madre.

Ha sido en su perfil de Instagram donde alguien ha compartido por ella las palabras que con un "nudo en el estómago" la influencer dejó preparadas antes de marcharse. En el vídeo compartido por Matamoros, la concursante afirma estar "llorando cada cinco minutos".

"Queridos Matías y bebé, estoy muy contenta de poderos hacer llegar esta carta. No viene desde una botella de cristal desde el mar, pero sí viene con un mensaje muy importante. Esta semana que hemos estado en los Cayos he intentado hacer fuego con mis propias manos y, también, he intentado pescar, pero esto no es lo más importante, he podido disfrutar de la naturaleza desde Honduras", ha comenzado a relatar, visiblemente emocionada, Matamoros.

Por otro lado, ha querido dejar claro que ella está "muy bien y muy contenta" porque sabe que los dos se están portando "increíblemente bien" y porque "Mati", su hijo mayor, le está "mandando toda la fuerza del mundo": "Igual de orgullosa que estoy de vosotros dos, lo tenéis que estar de mamá, que, seguro, ha pescado ya un pez en vuestro honor"

Por eso, ha querido hacer una "apuesta" con su pequeño para animarlo ahora que está tan lejos: "Cada vez que pesque os lo voy a dedicar como tú haces en tus entrenos de golf, cuando me dedicas un buen swing. ¿Hacemos una apuesta, Mati? ¿Cuántos peces crees que he pescado?"

"Quiero deciros que pienso en vosotros cada minuto que paso en estas playas y que tengo lo mejor del planeta, que sois vosotros. Por cierto, ya veréis cómo vuelvo hecha una sirenita", ha concluido el relato imaginario de Matamoros.